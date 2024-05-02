Öğrencilerden tarım uygulamalarını kolaylaştıracak 'ses titreşimli' proje - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Öğrencilerden tarım uygulamalarını kolaylaştıracak 'ses titreşimli' proje

Niğde 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri, tarımda verimliliği arttırmak için geliştirdikleri modelle titreşimin bitkiler üzerindeki olumlu etkisini buldu. Ses titreşimlerinin bitki morfolojisi üzerinde etkili olduğunu gözlemleyen öğrenciler, tarımsal uygulamalara entegre edilerek tarımın kolaylaştırılmasını hedefliyor.

02.05.2024 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrencilerden tarım uygulamalarını kolaylaştıracak 'ses titreşimli' proje

KAYSERİ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'na Niğde 19 Mayıs Ortaokulu'ndan katılan öğrenciler, tarımda verimliliği arttırmak için geliştirdikleri modelle titreşimin bitkiler üzerindeki olumlu etkisini buldu.

19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri Ferda ve Reyhan, Dalga Leğen Modelinde Ses ve Dalganın 3 Farklı Bitki Türünde Çimlenme ve Gelişim Davranışlarının İncelenmesi projelerinde deney ve kontrol grubu adını verdikleri 2 farklı ortamda bitki yetiştirdi. Daha sonra kurulan sistemle deney grubunda bulunan nohut, fasulye ve soğana gönderdikleri ses titreşimlerinin büyüme ve gelişimde olumlu etkisini kaydeden öğrenciler, titreşimin bitki morfolojisinde etkisi olduğunu gördü. Ferda ve Reyhan, yaptıkları araştırmaların tarımsal uygulamalara entegre edilerek tarımın kolaylaştırılmasını sağlamak istediklerini belirtti.

Projelerinde ses titreşiminin bitki morfolojisi üzerinde etkili olduğunu gördüklerini söyleyen Niğde 19 Mayıs Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ferda Sakarya, "Projemizin adı, Dalga Leğen Modelinde Ses ve Dalganın 3 Farklı Bitki Türünde Çimlenme ve Gelişim Davranışlarının İncelenmesi. Bu projemizde dalga etkileşimli bir sistem kullanarak, ses titreşimlerinin bitki büyümesi üzerindeki etkisini incelemeye amaçladık. Özellikle soğan, fasulye ve nohut gibi yaygın bitki türlerinin büyümesi üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladık. Sonuç olarak da deney grubunda gelişen nohudun ve fasulyenin daha fazla geliştiğini, kontrol grubuna göre de soğanın daha fazla geliştiğini yani burada ses titreşiminin bitki morfolojisi üzerinde özelliklerinin etkili olduğunu gözlemledik" dedi.

Niğde 19 Mayıs Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Reyhan Sakarya ise çalışma ile tarımın kolaylaşabileceğini söyleyerek, "Çalışmamızda 2 tane dalga leğeni kullandık. Birisinde sessiz ve dalga oluşumunu sağlamayan bir düzenek halinde sadece su konularak çimlenmeyi gözlemledik. Diğerinde ise ses ve dalga oluşturan bir düzenek halinde yine çimlenmeyi gözlemledik. Çalışmamızda oluşturduğumuz düzeneklerden deney grubunda nohut ve fasulyenin gelişmiş olduğunu, kontrol grubunda ise soğanın daha iyi gelişmiş olduğunu gözlemledik. Çalışmamızdaki hedefimiz ses titreşimlerinin tarımsal uygulamalara nasıl entegre edilebileceğini odaklamaktır. Bunun katkısı da tarımın daha da kolaylaştırılması olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tarım, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Öğrencilerden tarım uygulamalarını kolaylaştıracak 'ses titreşimli' proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:21 Endonezya’da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor Endonezya'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor
21:44 Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
21:00 Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
23:18 Gürcistan’da “yabancı etkinin şeffaflığı“ yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı
22:11 İYİ Parti’deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
21:12 Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:12 Denizli’de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 00:40:28. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerden tarım uygulamalarını kolaylaştıracak 'ses titreşimli' proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement