Öğrencilerden Türkiye Haritası Kutlaması

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Yüzlerce öğrenci Cumhuriyet Bayramı için Türkiye haritası oluşturdu

BURSA - Bursa'da yüzlerce lise öğrencisi Cumhuriyetin 101. kuruluş yıldönümü sebebiyle Türkiye haritası oluşturdu, Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel koreografi yaptı. Okulda eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci, okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritasını oluşturdu. Harita ve içiresinde yer alan Atatürk posteri ve Türk Bayrağı dron ile görüntülendi.

Öğrencilerin oluşturduğu haritanın görüntüleri, kısa sürede büyük beğeni kazandı.