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Okul müdürünün darp ettiği yaşlı adam gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de otobüste okul müdürü ve oğlu tarafından darp edildiği görüntülerle gündeme gelen ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden engelli Ramazan Polat, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN - Mersin'de geçtiğimiz yılın sonunda hastaneye gitmek üzere bindikleri otobüste okul müdürü ve oğlu tarafından darp edilmesiyle gündeme gelen ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden engelli Ramazan Polat'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ı darp etmiş, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini burkmuştu. İnfiale yol açan olayın mağduru 77 yaşındaki Ramazan Polat, rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 haftadır hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Polat'ın cenazesi bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ramazan Polat'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak son bir kez merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alından sonra Molla Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Afetevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana geldi. Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat ile tartışmış, bu sırada önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgi verilmesini müteakip adı geçen okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlattırıldığını bildirmişti.

Baba 3 yıl 1 ay 15 gün ceza almıştı

Daha sonra görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için ise 2. Çocuk Mahkemesi'nde açılan dava devam ediyor.