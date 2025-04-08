Okullarda İlk Ders Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Okullarda İlk Ders Heyecanı

Geniş Video İzle

Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci ve öğretmen okula döndü. İlk ders zili çaldı.

08.04.2025 02:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders başladı

İSTANBUL - Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ikinci ara tatil sona erdi. Okullarda ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen ikinci ara tatilini 31 Mart-4 Nisan'da yaptı. Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen 9 günlük tatilin bitmesinin ardından öğrenciler ve öğretmenler okula döndü. Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'nda da tatil sonrası ilk ders heyecanı yaşandı. Öğrenciler, yağışlı hava nedeniyle okulun koridorunda İstiklal Marşı okudu. Törenden sonra ise ilk ders zili çalarken, öğrenciler sıralarında yerlerini aldı. Minikler, tatillerinin güzel geçtiğini ve okulu özlediklerini ifade etti. Öte yandan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

"Tatil çok güzel geçti"

Tatilinin güzel geçtiğini belirten öğrenci Feran Arı, "Şeker topladık kuzenlerimle, İzmit'te dayımıza gittik. Orada şeker topladık. Tatil çok güzel geçti" dedi.

"Tatilde okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim"

Tatilde okulunu özlediğini söyleyen öğrenci Bünyamin Derek ise, "Tatilde kuzenlerime gittim. Paraya topladım. Ödevlerimi yaptım. Tatilde okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim" şeklinde konuştu.

"iyi ki okullar açılmış"

Ömer Bulut Tınır ise, "Tatilde top oynadım. Kitap okudum. Ödevlerimi yaptım. Güzel hissediyorum iyi ki okullar açılmış. Okulda matematik dersini ve oyun oynamayı özledim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ara tatil, Eğitim, Genel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Genel Okullarda İlk Ders Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
Şampiyonluk yarışı kızıştı İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a bomba gönderme: Hollywood izledi Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi
Trump’ın Erdoğan’la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye’yi sen aldın Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın
Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş

23:49 Trump’ın Erdoğan’la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye’yi sen aldın Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın
23:10 Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
21:54 İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
20:29 Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
09:24 Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı
09:24 Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a bomba gönderme: Hollywood izledi Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi
09:14 Şampiyonluk yarışı kızıştı İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
08:59 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
08:56 İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
08:54 Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
08:49 Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
08:47 Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 03:08:08. #7.12#
SON DAKİKA: Okullarda İlk Ders Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement