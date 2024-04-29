Oltu'da çiftçilere bin 300 zeytin fidanı dağıtıldı

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Oltu'da çiftçiye bin 300 zeytin fidanı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde çiftçilere bin 300 zeytin fidanı dağıtıldı

Erzurum'un Karadeniz bölgesine sınır olan Oltu ilçesinde, Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilçede zeytinciliğin geliştirilmesi projesi çerçevesinde Erzurum Valiliği Yatırıp İzleme ve Koordinasyon Merkezi tarafından finanse edilen bin 300 adet Yusufeli (Butku Zeytini) Arıtaş, Destebaşı, Canpınar, Elmadüzü ve Güryaprak Mahalleleri'nin Anzavderebağları mevkiindeki tarım arazisi bulunan 90 çiftçiye yüzde 100 hibeli olarak dağıtıldı. Tarım İlçe Müdürü Temel Aslan, çiftçilere fidanları nasıl dikileceğini ve bakımı hakkında bilgi verdi.

Daha önce Oltu ilçesinde 400 zeytin fidanı dağıtımı yapılmıştı. İlçede son 10 yıldır çiftçiler kendi imkanları ile zeytin yetiştirmeye başladı ve ekonomik kazanç elde etmeye başladı. Devlet de bu üretimin artması için çiftçilere fidan desteğinde bulunmaya devam ediyor.