Oltu'da çiftçilere bin 300 zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Oltu'da çiftçilere bin 300 zeytin fidanı dağıtıldı

Geniş Video İzle

Erzurum'un Oltu ilçesinde Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan zeytincilik projesi kapsamında, Erzurum Valiliği tarafından finanse edilen bin 300 adet zeytin fidanı, 90 çiftçiye yüzde 100 hibeli olarak dağıtıldı. Çiftçilere fidan dikimi ve bakımı konusunda bilgi verildi.

29.04.2024 13:46  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu'da çiftçiye bin 300 zeytin fidanı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde çiftçilere bin 300 zeytin fidanı dağıtıldı

Erzurum'un Karadeniz bölgesine sınır olan Oltu ilçesinde, Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilçede zeytinciliğin geliştirilmesi projesi çerçevesinde Erzurum Valiliği Yatırıp İzleme ve Koordinasyon Merkezi tarafından finanse edilen bin 300 adet Yusufeli (Butku Zeytini) Arıtaş, Destebaşı, Canpınar, Elmadüzü ve Güryaprak Mahalleleri'nin Anzavderebağları mevkiindeki tarım arazisi bulunan 90 çiftçiye yüzde 100 hibeli olarak dağıtıldı. Tarım İlçe Müdürü Temel Aslan, çiftçilere fidanları nasıl dikileceğini ve bakımı hakkında bilgi verdi.

Daha önce Oltu ilçesinde 400 zeytin fidanı dağıtımı yapılmıştı. İlçede son 10 yıldır çiftçiler kendi imkanları ile zeytin yetiştirmeye başladı ve ekonomik kazanç elde etmeye başladı. Devlet de bu üretimin artması için çiftçilere fidan desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Erzurum, Zeytin, Oltu, Çiftçilik, Tarım, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Oltu'da çiftçilere bin 300 zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
13:37 Rakam öyle böyle değil Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:35 Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:51 İkisi de şahit oldu Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım’ı buluşturan düğün İkisi de şahit oldu! Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım'ı buluşturan düğün
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 14:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: Oltu'da çiftçilere bin 300 zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement