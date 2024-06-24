Operatör damat, gelin almaya kepçenin kovasında davulcularla gitti - Son Dakika
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Genel

Operatör damat, gelin almaya kepçenin kovasında davulcularla gitti

Hatay'da iş makinesi operatörü Ahmet Şenol, en mutlu gününde gelin almaya 3 iş makinesiyle gitti. Davulcularla birlikte kepçenin kovasına binen Şenol'un bu anları izleyenleri gülümsetti. Şenol, o anları sosyal medyada paylaşarak afetzede vatandaşların yüzünü bir nebzede olsa tebessüm ettirdi.

24.06.2024 00:10
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Operatör damat, gelin almaya kepçenin kovasında davulcularla gitti

Damat Ahmet Şenol: "Ben de o an olayın heyecanıyla kovaya bindim ve oynadım"

HATAY - Hatay'da iş makinesi operatörü Ahmet Şenol, en mutlu gününde gelin almaya 3 iş makinesiyle gitti. Davulcularla birlikte kepçenin kovasına binen Şenol'un bu anları izleyenleri gülümsetti.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Ahmet Şenol, iş makinesi operatörlüğü yaparak ekmek parasını kazanıyor. Şenol, hayatının aşkı olan Kübra ile asrın felaketinde tanışarak evlilik yoluna çıktı. Ailelerin ve çiftin anlaşmasıyla süreç mutlulukla sona erdi. İş makinesi operatörü Şenol, alışılmışın dışında bir şekilde gelin almaya 3 kepçeyle gitti. Kepçenin kovasına davulcularla birlikte binen Şenol, oyun oynayarak doyasıya eğlendi. Şenol'un mutlu anları izleyenleri de gülümsetti. O anları sosyal medyada paylaşan Şenol, afetzede vatandaşların yüzünü bir nebzede olsa tebessüm ettirdi.

"Sabahleyin kalktığımda üç iş makinesi de evin önündeydi, sonrası her şey kendiliğinden gelişti"

Asrın felaketinin ardından hayat arkadaşı ile tanışan Şenol, "Depremden birkaç ay sonra tanıştık. Böyle gelişti. İkimiz de Hatay'daydık. O da yakınlarını kaybetti, ben de yakınlarımı kaybettim. Benim yetiştirdiğim elemanlar sağ olsun, herkes kepçesini getirdi. 'Bizim de bir faydamız olsun' dediler. Böyle bir şey yaptılar. Ben de onları kıramadım. Rabbim razı olsun kendilerinden. Ben de tamam yapalım dedim, güzel oldu. Gelin hanıma da böyle bir şey yapsak mı veya böyle bir şey yapsak olur mu diye sordum. O da sağ olsun hiç olmaz demedi. Benim mesleğim icabı elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımın 3 iş makinesi vardı. Sabahleyin kalktığımda üç iş makinesi de evin önündeydi. Kepçelerle birlikte kız almaya konvoyla birlikte gittik. Davul eşliğinde oynarken benim yetiştirdiğim eleman, 'kovaya binin kaldırayım orada oynayın' dedi. Ben de o an olayın heyecanıyla kovaya bindim ve oynadım. Direkt baktım ve kendi kendine her şey gelişti. Ben bunu yaptım. İnşallah başka iş makinesi olan arkadaşlarım da düğününü bu şekilde yaparsa eğlenmiş olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Operatör damat, gelin almaya kepçenin kovasında davulcularla gitti - Son Dakika

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