Ordulular, 52 Kilometre Koşarak 'Ordulular Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Ordulular, 52 Kilometre Koşarak 'Ordulular Günü'nü Kutladı

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Ordulular, her yıl düzenlenen 'Ordulular Günü' etkinliğinde 52 kilometrelik koşuda bir araya geldi. Altınordu'da tamamlanan koşuya katılan sporcular, doğal güzelliklerin arasında kurulan arkadaşlık ve memleket sevgisini pekiştirerek önemli bir etkinlik gerçekleştirdi.

22.04.2025 21:40  Güncelleme: 21:46
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Ordulular her yıl 52 kilometre koşuyor

Ordulular, her yıl kutlanan 'Ordulular Günü'nü 52 kilometre koşarak kutluyor

Bu yıl doğal güzelliklerin arasında 52 kilometre koşan 5 sporcu finiş noktasında Ordulu gençlerin 'Ordu şivesi' ile yazılı pankartlarıyla karşılandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler:

"Bu etkinlik sadece bir koşu değil, aslında memleket sevgisinin bir nişanesidir"

ORDU - Dünyada maraton koşusunun resmi olarak 42 kilometre olduğu bir zamanda Ordulular her yıl 'Ordulular Günü'nü plaka numarası olan 52 kilometrelik parkuru koşarak kutluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve KoşuyORDU Spor Kulübü iş birliğinde, 5 Şubat Dünya Ordulular Günü kapsamında planlanan ancak olumsuz hava şartları sebebiyle ertelenen 52 kilometrelik koşu gerçekleştirildi.

"Az beri bak, nerden beri koşiiz?"

Fatsa ilçesinde başlayan ve Altınordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamlanan 52 kilometrelik koşu parkuruna 2'si yabancı uyruklu 5 sporcu katıldı. KoşuyORDU Spor Kulübü Başkanı Tan Aşkan ile birlikte kulüp sporcuları Kanadalı David Vandervelde, Erdem Usta, Amerikalı Justin Leonard ve Sabri Ay, toplam 52 kilometrelik zorlu parkuru 6 saatte tamamladılar.

Sporcuları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Ordulu gençler, 'Ordu şivesi' ile yazılmış pankartlarla karşıladı. Gençler, sporcuların finiş noktasına vardığı sırada, "Bu iş yoğudu nerden iş ettiler acep", "Yalooz goşman koşuyordu var", "Epice goştular, hele şunlara", "Bıldırdan bu yana goşiyalar", "Az beri bak, nerden beri koşiiz?", "52 kilometreyi yidiiz geldiiz helal olsun" yazılı pankartları açarak hem moral verdi hem yorgunluklarını aldı. Pankartlardaki ifadeler görenlere tebessüm ettirdi.

"Bu sadece koşu değil memleket sevgisi"

Koşunun bitiş noktasında sporcuları Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler karşıladı. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Güler, koşuya gösterdikleri özveri ve anlamlı katkı için teşekkür etti.

Başkan Güler, etkinliğin sadece bir koşu olmadığını bunun aslında memleket sevgisinin bir nişanesi olduğunu söyledi.

Başkan Güler, "5 güzel insan dünyanın en güzel parkurlarından birinde bunun haricinde şehrimizin güzelliklerini sindire sindire 52 kilometrelik mesafeyi koşarak tamamladılar. Ben 52 kilometrelik mesafeyi tamamlayan 5 sporcumuzu ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şehrimizin doğal güzelliklerinin daha fazla tanıtılması adına yapılan bu etkinliği gelecek yıllarda daha kapsamlı hale getirmek adına Federasyon ile görüşüp hem mesafeyi artırmayı hem de daha fazla katılımla yapmayı hedefliyoruz. Onun için şimdiden hazırlıklarımıza başladık" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ordulular, 52 Kilometre Koşarak 'Ordulular Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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