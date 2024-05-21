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Otobüste darp edilen yaşlı adamın ölümünde aile okul müdürünü suçladı

Ramazan Polat'ın kızı Kadriye Çakmak:

"Babam bu olayı içine attı, 3 yaşındaki çocuk gibi olmuştu"

Eşi Hamdiye Polat:

"Kafam kafam diyerek ruhunu teslim etti"

MERSİN - Mersin'de geçtiğimiz yılın sonunda otobüste okul müdürü ve oğlu tarafından darp edilmesiyle gündeme gelen çiftten engelli yaşlı adam dün hayatını kaybetti. Ramazan Polat'ın yakınları ise ölümünden, yaşadığı darp olayı nedeniyle okul müdürünü sorumlu tuttu.

15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ı darp etmişti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın mağduru 77 yaşındaki Ramazan Polat, rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Polat'ın, yaklaşık 2 haftadır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

"Babam bu olayı içine attı, 3 yaşındaki çocuk gibi olmuştu"

Ramazan Polat'ın yakınları ise ölümünden, yaşadığı darp olayı nedeniyle okul müdürünü sorumlu tuttu. Babasının, olaydan sonra günden güne kötüleştiğini, hafızasını kaybettiğini öne süren kızı Kadriye Çakmak, "Ben dedim, babam bu olayı içine attı. Babamın sürekli kafasını yumrukladı. Sürekli kafasına vuruyordu. Babam 3 yaşındaki çocuk gibi oluyordu. Yemek veriyordum eline, ağzını açıyordu çocuk gibi. Bilmiyordu ki, ben yediriyordum. Ağzını siliyordum. 3 yaşındaki torununun zekasına düşmüştü babam" dedi.

Babasının yaşadığı travma sonrası hafızasının gelip gittiğini dile getiren Kadriye Çakmak, "Anasın çağırıyordu, babasını çağırıyordu. Gün güne gitti babam. Anneme dedim, 'Anne babamın hafızası gitti bak. Yumruklanarak gitti hafızası' dedim. Gün güne gitti, her gün ilerledi. Babamı mahvettiler. Darptan sonra oldu. Boynu ağrırdı, beli ağrıdı. Dün de ovdum belini babamın. Dua okudum babama. Yan döndü de ovdum belini, bol bol dua okudum üstüne. Babam seni çok seviyorum dedim. Yapanların boynunu kırılsın da altında kalsın inşallah" diye konuştu.

"Babamı bitirdiniz" şeklinde göz yaşı döken acılı kadın, babasının kısa süre önce bir hastanede 4 gün yattıktan sonra taburcu edildiğini, Karaman'dan geldiğinde babasının yüzü-gözü şişmiş, sap sarı halde gördüğünü anlattı. Babasını bu şekilde görünce, 'tamam artık babam ölüyor, gidiyor' dediğini ifade eden Kadriye Çakmak, "10 gün kaldım yanında, çocuk gibi baktım babama. Bez bağladım altına, yürüyemez oldu artık koluna girmeye başlamıştık. Kaç kez düştü" şeklinde konuştu.

Acılı kadın, zanlıların aldığı cezaya da tepki göstererek, tepkisini dile getirdi.

"Onların yüzünden oldu"

Ramazan Polat'ın eşi Hamdiye Polat da kocasının ölümünden okul müdürü ve oğlunu sorumlu tuttu. "Onların yüzünden oldu. Onlar dövdüler, üstüne çıkıp omzunu ezdiler, kafasını ezdiler" diyen Hamdiye Polat, göz yaşları içinde, "'Kafam, kafam' deyip duruyordu. Ruhunu teslim etti, morga koyduk" diye konuştu.

Kocasının darp olayı öncesine kadar hastaneye yürüyerek gidip geldiğini dile getiren Polat, "15 Aralık tarihinden sonra günden güne kötüleşti. Hakim, savcı da bunu duysun. Müdür de serbest, dışarda dolaşıyor" ifadelerini kullandı. Ciğerlerinin yandığını söyleyen acılı kadın, verilen kararın tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Olayın geçmişi

Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana geldi. Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat ile tartışmış, bu sırada önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgi verilmesini müteakip adı geçen okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlattırıldığını bildirmişti.

Baba 3 yıl 1 ay 15 gün ceza almıştı

Daha sonra görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için ise 2. Çocuk Mahkemesinde açılan dava devam ediyor.

Habere arşiv görüntüler eklenmiştir.