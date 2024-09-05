Genel

Sisi\'nin gelişi gibi gidişi de olay

Tepkisi merak ediliyordu! Nikahtan saatler sonra yaptığı çıkış çok konuşulacak

Otomobil üzerine çıkan keçinin beslenme keyfi kamerada

BURSA - Bursa'da dışarıda otlayan keçiler, bir otomobilin üzerine çıkarak ağaç yapraklarını yedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otlatılmak üzere dışarı salınan keçiler, bir süre otlandıktan ağaçlardaki yapraklara göz dikti.

Keçiler, park halindeki otomobilin üzerine çıkarak yaprakları yemeye başladı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.