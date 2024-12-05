Özel Öğrenciler Kayseri'yi Fotoğraflayıp Sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Özel Öğrenciler Kayseri'yi Fotoğraflayıp Sergiledi

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve ZİÇEV işbirliği ile düzenlenen sosyal sorumluluk projesinde özel öğrenciler, 'Benim Gözümden' adlı çalışmada Kayseri'yi fotoğrafladı. Yaklaşık 2 ay süren projede, üniversite öğrencileri özel öğrencilere fotoğraf eğitimi vererek, 22 fotoğraf ile bir sergi açtılar. Sergide, özel öğrencilerin kendi bakış açılarıyla çektiği fotoğraflar yer aldı.

05.12.2024 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel öğrenciler Kayseri'yi fotoğrafladı

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı ve ZİÇEV işbirliği ile düzenlenen sosyal sorumluluk projesi ile özel öğrenciler, 'Benim Gözümden' adlı çalışmada çektikleri Kayseri fotoğraflarını sergiledi.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı ve ZİÇEV işbirliği ile başlatılan sosyal sorumluluk projesinde üniversite öğrencileri ile özel öğrenciler bir araya geldi. Proje ile üniversitede fotoğraf eğitimi alan öğrenciler, özel öğrencileri fotoğraf sanatı ile kaynaştırarak, tecrübelerini paylaştı. Yaklaşık 2 ay önce başlayan projede özel öğrenciler, Kayseri'de gezdikleri yerlerde kendi bakış açılarını yansıtarak çektikleri 22 adet fotoğrafı sergiledi. Proje ile ilgili bilgiler veren ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Fotoğraf Eğitmeni Öğretim Görevlisi Uğur Aydın; "3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili bir proje ortaya koyduk Güzel Sanatlar Bölüm Başkanımız ile birlikte. ZİÇEV'li öğrencilerimize bundan 2 ay öncesinde fotoğraf eğitimi verelim dedik. Hem de eğitimin sonunda 3 Aralık dolayısıyla bir sergi açalım dedik ve bir yola çıktık. Bunun içerisinde üniversite öğrencilerimizi de kattık. Birçok bölümden bizden ders alan öğrenci arkadaşımız 'Sosyal Sorumluluk Projesi' adı altında engelli öğrencilerimize bizlerden aldıkları fotoğraf eğitimini pratik olarak verdiler. Yaklaşık 2 hafta bir uygulama gezisi yapılması sonucunda da 22 adet güzel fotoğraf çıkardı kendileri ve bugün de burada sergiledik. Bu çalışmaları için kendilerine çok teşekkür ederiz. Ben bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ZİÇEV El Sanatları Öğretmeni Hesna At ise; "Çocuklarımızın akademik alanda çalışmaları olduğu kadar atölye çalışmaları da mevcut. Şu an buradaki sergideki ürünlerin yüzde 90'ını çocuklarımız yaptılar. El sanatlarına hakim oldukları için, görsel sanatları da destekleyerek üniversite ile beraber ortak projemiz olan fotoğraf çekimlerini birbiri ile senkronize ederek güzel bir çalışmayı ortaya çıkardılar. Hepsinin de emeği geçti el sanatları olarak da görsel sanatlar olarak da. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Üniversite öğrencileri ile birlikte fotoğraf çekimi yapan 25 yaşındaki özel öğrenci Ümmühan Develi de; "Fotoğrafçılık Kulübü ile tanıştı hocalarımız. Kulüptekiler tarafından eşleştirmeler yapılarak, İncesu ve Ağırnas'a gidileceği söylendi. Biz de bunu duyunca çok mutlu olduk tabi. Sonrasında gittik, fotoğraflar çektik. Bazı arkadaşlarımız küçüklüğünden beri fotoğraf çekmeyi öğrenmek istiyormuş. Çocukluk hayaliymiş ve onların da istekleri gerçekleşti" dedi.

Öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Büyükşehir Sanat Galerisi'nde sergilendi.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Erciyes, Kayseri, Kültür, Sanat, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Özel Öğrenciler Kayseri'yi Fotoğraflayıp Sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:05 ABD’de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
22:31 Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
10:06 Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak
10:01 İrem Derici’nin zor anları Hasan Can Kaya’nın adını duyunca verdiği tepki bomba İrem Derici'nin zor anları! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba
09:55 Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı
09:51 Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
09:48 Bolu Dağı Tüneli’nde makas kazası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nde makas kazası! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 00:17:51. #1.12#
SON DAKİKA: Özel Öğrenciler Kayseri'yi Fotoğraflayıp Sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.