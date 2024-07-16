Paraşütü ile uçtuğu Tokat'ı kuş bakışı kaydetti - Son Dakika
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Genel

Paraşütü ile uçtuğu Tokat'ı kuş bakışı kaydetti

Tokat'ta düzenlenen 'XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları'na Konya'dan katılan sporcu, 4 saat süren deneyimini kayda aldı. Mustafa Ulutaş, paraşütüyle Tokat semalarında gerçekleştirdiği uçuşu kamerası ile kayda aldı. Yaklaşık 4 saat süren paraşüt yolculuğunu bir yonca tarlasına güvenli iniş yaparak tamamlayan Ulutaş, Tokat'ın doğal güzelliklerini kayda aldı.

16.07.2024 21:38
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Paraşütü ile uçtuğu Tokat'ı kuş bakışı kaydetti

TOKAT - Tokat'ta düzenlenen 'XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları'na Konya'dan katılan sporcu, 4 saat süren deneyimini kayda aldı.

Tokat Belediyesi ve valiliğinin öncülüğünde, süper vali Recep Yazıcıoğlu anısına düzenlenen "XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları" büyük bir heyecanla başladı. Yarışmaya Konya'dan katılan Mustafa Ulutaş, paraşütüyle Tokat semalarında gerçekleştirdiği uçuşu kamerası ile kayda aldı. Ulutaş, 2 bin 500 metre yüksekliğe çıkarak Tokat Havalimanı da dahil olmak üzere bölgeyi kuş bakışı görüntüledi. Yaklaşık 4 saat süren paraşüt yolculuğunu bir yonca tarlasına güvenli iniş yaparak tamamlayan Ulutaş, Tokat'ın doğal güzelliklerini kayda aldı.

"Burası klimalı oda gibi ferah"

Yarışma için Konya'dan Tokat'a geldiğini belirten Mustafa Ulutaş, "Tek ihtiyacımız kuzeye bakan bir tepe. Rüzgar kuzeyden estiği zaman paraşütçüler ne yapacak? Hamam ve tur yapacaklar ama nereye kadar. Bu yüzden kuzeye bir pist yapmamız lazım. Birkaç yer bulduk, inşallah kazandırırız. Coğrafyası çok güzel. Antep ve Hatay'ı dolanarak geldim, orada kendimi fırında gibi hissediyorum, yanıyorum. Burası güzel, klimalı oda gibi ferah. Ağaçlarındaki meyveler çok lezzetli, toprağı çok verimli ve insanları çok iyi. Çıkın çıkın gelin Tokat'a" dedi.

Yarışmaya katılan 110 sporcu, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Dereceye giren sporcular, 21 Temmuz'da ödüllerini alacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Paraşütü ile uçtuğu Tokat'ı kuş bakışı kaydetti - Son Dakika

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