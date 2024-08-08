Pençe kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
KIRŞEHİR - Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in al bayrağa sarılı tabutu, Kapadokya Havaalanı'ndan alındıktan sonra karayolu ile memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine getirildi. Baba ocağına getirilerek helallik alınmasının ardından Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, ilçede bulunan Fatih Camii'ne getirildi.
Şehidin yakınları da burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
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