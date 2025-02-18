Pendik'te Kanalizasyona Şüpheli Sıvı Döküldü

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Pendik'te kanalizasyona dökülen şüpheli sıvı: Firma yetkilisi 'lavabo açıcı' kullandıklarını öne sürdü

İSTANBUL - Pendik'te kanalizasyona bidonlardaki sıvı maddeyi döken firmanın yetkilisi, dökülen maddenin kimyasal atık olmadığını söyleyerek lavabo açıcı kullandıklarını öne sürdü.

Pendik Sanayi Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının hemen yanında bulunan rögar kapağını açan firma çalışanları, el arabasıyla taşıdıkları bidonlardaki sıvı maddeyi kanalizasyona döktü. Bir saat boyunca aralıklarla gidip gelerek aynı işlemi yapan şahısların bu sırada rögar kapağını açık bırakmaları dikkat çekti. Ardından rögar kapağını kapatarak olay yerinden uzaklaşan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Firma yetkilisinden açıklama: "Lavabo açıcı kullandık"

Konuya ilişkin kanalizasyona sıvı döktükleri tespit edilen firmanın yetkilisi Fatih Mutlu açıklama yaptı. Mutlu, kanalizasyona dökülen maddenin kimyasal atık olmadığını söyleyerek, "Firmamız içerisinde bulunan rögarımız gider tıkalı olduğu için taştı. Rögarı açmak için kimyasal atık değil lavabo açıcı aldık. 12 tane lavabo açıcı döktük. Lavabo açıcı döktükten sonra su dökmek gerekiyor. Ardından taşan suları da buradan alıp bidonlara doldurduk. Bidonları en yakın kanalizasyona döktük. Yaptığımız işlem budur. Hiçbir şekilde kimyasal atık kullanılmamıştır. Firmamızda cıvata imalatı yapılmaktadır. İmalat sırasında da kimyasal atıkla ilgili herhangi bir şey yoktur. Pendik zabıta ekipleri burada inceleme yaptılar. İSKİ'den gelen ekipler bidonlarımızdan numune aldılar. Sonuçlar ortaya çıkacaktır. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Kanalizasyon tıkalı olduğu, açmak zorunda olduğumuz için bu işlemi yaptık" dedi.

İSKİ numune aldı, sıvının içeriği analiz edilecek

Öte yandan, İSKİ ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Ekipler tarafından bidonlardan numune alındı. Dökülen sıvının içeriğinin analiz edileceği belirtildi. Numune testlerinin ardından sıvının kimyasal madde olup olmadığı netlik kazanacak.