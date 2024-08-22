Pursaklar'da ulaşımda yeni dönem: Alternatif giriş-çıkış bulvarı ve alt geçit 30 Ağustos'ta açılıyor - Son Dakika
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Pursaklar'da ulaşımda yeni dönem: Alternatif giriş-çıkış bulvarı ve alt geçit 30 Ağustos'ta açılıyor

Pursaklar'da ulaşımda yeni dönem: Alternatif giriş-çıkış bulvarı ve alt geçit 30 Ağustos'ta açılıyor Özal Bulvarı'ndan Pursaklar'a giriş ve çıkışlarda yaşanan trafik problemini çözmek için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Pursaklar Alternatif Giriş-Çıkış Bulvarı ve Alt...

22.08.2024 20:30
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Pursaklar'da ulaşımda yeni dönem: Alternatif giriş-çıkış bulvarı ve alt geçit 30 Ağustos'ta açılıyor

ANKARA - Özal Bulvarı'ndan Pursaklar'a giriş ve çıkışlarda yaşanan trafik problemini çözmek için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Pursaklar Alternatif Giriş-Çıkış Bulvarı ve Alt Geçidi" projesinde sona yaklaştı. Yüzde 98'i tamamlanan projede Esenboğa Havalimanı-Şehir Merkezi istikameti 25 Ağustos akşamı trafiğe açılacak. Diğer tüm ilçe giriş-çıkış bağlantı yollarının ise 30 Ağustos'ta tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte kronikleşen trafik sorunlarını çözmek amacıyla birbirinden önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından çalışmaların hızla sürdürüldüğü, Protokol Yolu (Özal Bulvarı) üzerinden Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlarda kullanılan U Dönüş Alt Geçidi'nin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle yaşanan trafik sıkıntısını giderecek "Pursaklar Alternatif Giriş-Çıkış Bulvarı ve Alt Geçidi" projesinde, sona yaklaşılıyor.

30 Ağustos'ta tamamlanması hedefleniyor

Protokol Yolu üzerinde yer alan Özal Bulvarı'nda inşa edilen Pursaklar Alt Geçidi, ilçeye yeni bir giriş-çıkış noktası sağlayacak. 700 metre uzunluğunda ve 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan alt geçidin üzerine yapılan kavşakla, Beylerbeyi-Emek Caddesi kesişimindeki kavşağa bağlantı yolu oluşturularak, Pursaklar'a gelen ve ilçeden giden araçlar için Protokol Yolu'ndan tüm yönlere ulaşım imkanı sağlanacak.

Yüzde 98'i tamamlanan projede Esenboğa Havalimanı-Şehir Merkezi istikameti 25 Ağustos akşamı trafiğe açılacak, diğer tüm ilçe giriş-çıkış bağlantı yollarının ise 30 Ağustos'ta tamamlanması hedefleniyor.

Yüzde 98'i tamamlandı

Projenin mevcut durumu hakkında bilgiler veren Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Yapım Kontrolörü Ufuk Yıldız şunları söyledi:

"Şu anda köprümüzün imalatının yüzde 98'i tamamlanmış durumda. Projemiz kapsamında alt geçitte ve yan yollarda asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Pursaklar ilçesiyle Karacaören Mahallesi'ni birbirine bağlamış olacağız. Aynı zamanda Pursaklar ilçesine ikinci bir alternatif kavşak oluşturduğumuz için ilçenin trafik yoğunluğunu azaltarak, trafik düzen ve güvenliğini de temin etmiş olacağız"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Pursaklar'da ulaşımda yeni dönem: Alternatif giriş-çıkış bulvarı ve alt geçit 30 Ağustos'ta açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pursaklar'da ulaşımda yeni dönem: Alternatif giriş-çıkış bulvarı ve alt geçit 30 Ağustos'ta açılıyor - Son Dakika
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