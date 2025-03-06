Ramazan'da Kaymaklı Ekmek Kadayıfı İlgisi

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Kaymaklı ekmek kadayıfı bu Ramazan'da iftar sofralarını süslüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli lezzetlerinden ekmek kadayıfı her yıl olduğu gibi bu yılda iftar sofralarını süslemeye devam ederken, tadına doyulmaz tatlı kent genelinde olduğu gibi şehir dışından da yoğun ilgi görüyor.

Kentin en değerli lezzetlerinden ekmek kadayıfı bu yılda Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında. Hamuru ve şerbeti özenle hazırlanan tatlının vazgeçilmezi ve lezzetini artıran ise kaymak oluyor. Üzerinde kaymakla birlikte servis edilen tatlı damak çatlatan lezzeti ile tadanlara hayran bırakıyor.

Kentte uzun yıllardır tatlıcı esnafı olarak çalışan Şükrü Pancar, Ramazan aylarında tatlı sektörünün farklı bir ivme kazandığını satışların arttığını ifade etti. Pancar, "Afyon'un ekmek kadayıfı coğrafi işaretli ürünü, kaymağı yine öyle. Vişneyle de buluşunca, üçünün bir araya gelmesi ile mükemmel ekmek kadayıfı ortaya çıkıyor. Sadece ekmek kadayıfımız ile birlikte kaymaklı güllacımız ve kabak tatlımız var. Afyon'da farklı ürünlerini ve lezzetlerini yorumlayarak yapıyoruz. Afyon dışından diğer şehirlerden de çok talep var. Ramazan ayı gelmeden önce kargo yoğunluğumuz başladı. Afyon lezzet şehri ve herkesi bekliyoruz" dedi.