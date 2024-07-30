'Rekortmen' dilencinin sırrı ortaya çıktı: Bozuk paraları kabul etmiyormuş - Son Dakika
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Genel

'Rekortmen' dilencinin sırrı ortaya çıktı: Bozuk paraları kabul etmiyormuş

Elazığ'da bir günde kazandığı parayla gündem olan dilencinin, para topladığı anlar ortaya çıktı. Dilencinin, kendisine verilen bozuk paraları kabul etmediği sadece kağıt para aldığı belirtildi. Polis ekipleri ve zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalanan dilencilerin üzerinden sadece birinin 10 bin 780 lira çıktı. Dilencinin, daha önceden de çalıştığı bir iş yerine defalarca gelerek para istediği ve madeni paraları beğenmeyerek üstlerine attığı belirtildi.

30.07.2024 22:10
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'Rekortmen' dilencinin sırrı ortaya çıktı: Bozuk paraları kabul etmiyormuş

Elazığ'da bir günde kazandığı parayla gündem olan dilencinin, para topladığı anlar ortaya çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da dün bir günde topladığı 10 bin 780 lira ile Türkiye gündemine oturan dilencinin sırrı ortaya çıktı. Dilencinin, kendisine verilen bozuk paraları kabul etmediği sadece kağıt para aldığı belirtildi.

Dün, polis ekipleri, zabıta ekipleri ile birlikte dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koyarken, dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yaptı. Dilencinin 10 bin 780 lirayı bir günde topladığı öğrenildi.

"Madeni para verdiğimizde parayı beğenmeyerek üstümüze atıyordu"

Yaşlı adamı daha önceden de dilenirken gördüğünü belirten vatandaşlardan Muhammet Dalgakıran, "Belirtilen şahıs daha önceden de çalıştığım iş yerine defalarca gelmişti. Hatta madeni para verdiğimiz zaman parayı beğenmeyerek aldığı parayı üstümüze attığı günlerde oldu. Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla şahsın dilenci olmadığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirtiyorlar ancak, öyle bir durum olduğunu bilemiyorum. Yalnız kendisi bulunmuş olduğumuz iş yerine daha önceden defalarca gelmişti. Daha önceden kendisi buraya gelerek defalarca para istedi. Sokakta da para istediğini görmüşlüğümüz var. Gönül ister ki dilenci değil de ihtiyaç sahibi olsun ama bunun gibi sokakta nice insanlar bulunmaktadır. Bizim insanlarımız da vicdani açıdan kendilerine destek sağlamak istediği için para yardımlarında bulunuyorlar. Öneri olarak bunları azaltmamız veya hiç vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlar yaşanmazsa eğer bu tür olaylar da otomatik olarak yaşanmayacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Zabıta, Elazığ, 3.Sayfa, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 'Rekortmen' dilencinin sırrı ortaya çıktı: Bozuk paraları kabul etmiyormuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Rekortmen' dilencinin sırrı ortaya çıktı: Bozuk paraları kabul etmiyormuş - Son Dakika
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