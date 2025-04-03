Rızasız Fotoğraf Paylaşımı Suç! - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Rızasız Fotoğraf Paylaşımı Suç!

Avukat Mücahit Küçük, rızasız fotoğraf paylaşımının suç olduğunu ve ceza yaptırımları olduğunu belirtti.

03.04.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fotoğraf paylaşırken bir kez daha düşünün

KAYSERİ - Avukat Mücahit Küçük, sosyal medyada rızasız paylaşılan fotoğrafların suç unsuru olduğunu söyleyerek, uyarıda bulundu.

Avukat Mücahit Küçük, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sosyal medyada rızasız paylaşılan fotoğraflarla ilgili olarak bilgi verdi. Bir kişinin bu konudan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını ve bu cezanın da Yargıtay tarafından onandığını kaydeden Küçük, "Arkadaşıyla beraber çekindiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan vatandaşa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve bu cezanın da ilk başta bölge adliye mahkemesinde beraat kararının kaldırılarak ceza verildiği, daha sonrada Yargıtay'a giderek bu cezanın onandığı görülmüştü. Kişisel verilerin korunması anayasamıza 2011 yılında değişiklikler ile eklendi. Anayasaya göre herkes kendi kişisel verileri ile ilgili korunmasını isteme hakkına sahip. Bunun içinde gerekli gerekli düzenlemelerin kanunla yapılacağı anayasada belirtildi. Bu kanunda kişisel verinin tanımını yapmak önemli. Kişisel veri, kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilen bir hale getiren her türlü bilgi ve belgedir. Bu kanunda da kişisel veri iki farklı gruba ayrılmıştır" dedi.

"Rızasız paylaşım yapılmamalı"

Rızasız paylaşım yapılmaması gerektiğinin altını çizen Avukat Küçük, "Anayasa ve Kişisel Verileri Koruma Kanunundaki tanımlamaya paralel olarak da ceza kanunun 136. Maddesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi de suç olarak tanımlanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Bu madde özel hayata ve özel hayatın gizliliğini alanlara karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Kanun koyucu bu suçun başlığında her ne kadar kişisel verilerin başkasına verilmesi ve ele geçirilmesi olarak tanımlanmışsa da maddenin içeriğinde kişisel verilerin yayılması da suç olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bu olayda da yapılan paylaşım kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde başkalarına yayıldığında Yargıtay söz konusu cezayı onamıştır. Hukuka herhangi bir aykırılık bulmamıştır. "Her çekindiğimiz fotoğrafı paylaşamayacak mıyız?" sorusuna cevap olarak ise eğer kişilerin rızası var ise bu rıza eylemi hukuka aykırı olmaktan çıkarır ve hukuka uygun hale getirildiğinde yapılan her paylaşım suç oluşturmayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yargıtay, Güncel, Hukuk, Genel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Genel Rızasız Fotoğraf Paylaşımı Suç! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
Gözünü diktiği topraklardan Trump’a mesaj: ABD Grönland’ı alamayacak Gözünü diktiği topraklardan Trump'a mesaj: ABD Grönland'ı alamayacak
Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
“Volkan Konak“ paylaşımı başını yaktı Diyanet’ten Çatalca Müftüsü’ne soruşturma "Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma
Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Video ile yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Video ile yanıt
Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Video ile yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Video ile yanıt
15:45 Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
14:25 Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
13:17 Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
22:23 Galatasaray’a derbide sakatlık şoku Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi Galatasaray'a derbide sakatlık şoku! Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi
22:11 Osimhen’in golünden sonra kavga çıktı Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi Osimhen'in golünden sonra kavga çıktı! Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi
22:11 “Volkan Konak“ paylaşımı başını yaktı Diyanet’ten Çatalca Müftüsü’ne soruşturma "Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma
21:50 Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
21:29 Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
21:13 Gözünü diktiği topraklardan Trump’a mesaj: ABD Grönland’ı alamayacak Gözünü diktiği topraklardan Trump'a mesaj: ABD Grönland'ı alamayacak
21:01 Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
20:56 Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
20:43 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
20:39 Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 16:38:23. #7.11#
SON DAKİKA: Rızasız Fotoğraf Paylaşımı Suç! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement