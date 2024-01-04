Rögarın yanındaki çukura düşen aracın hava yastığı patladı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde İSKİ'nin kanalizasyon rögar kapağı yanında oluşan çukura düşen aracın hava yastıkları patladı. Sürücü hafif yaralanırken yaşananları gören vatandaşlar, "Bomba gibi patladı" dedi. Aracın çukura düşüp hava yastığının patlaması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan İSKİ'ye ait rögar kapağı yanında aylar önce çukur oluştu. Oluşan çukur vatandaşların defalarca ihbarı sonrası kumla kapatıldı. Çukur son yağışlarla yeniden açıldı. Seyir halinde aracıyla giden bir vatandaş çukura girince aracın hava yastıkları patladı. Olay sonrası sürücü hafif yaralanırken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ufuk Yıldız isimli bir vatandaş yaşanan olayla ilgili, " Akşamüstü airbagi patladı. Araba perte çıktı muhtemelen. Hiç düzelmedi. Sürücünün durumu hafifti "dedi.

Ramazan Çelik isimli bir diğer vatandaş yolun su akıntısı sonrası sürekli çöktüğünü ifade ederek, " Birkaç kez aradık gelip geçici bir şekilde yaptılar. Asfalt dökülmedi. Geçen bir araçta altını vurdu. Geçen aramızda konuşurken birisinin başına bela gelecek buradan dedik. Arkadaşın airbagi patladı. Kamerada ateş gibi çıktı hatta. Gördük onları. Bunu çözmeleri lazım birisinin başına bir şey gelmeden. Orası İSKİ'nin rögarı. Altından bayağı su geçiyor. Dün ki arkadaşa da çok geçmiş olsun" diye konuştu.