 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rögarın yanındaki çukura düşen aracın hava yastığı patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rögarın yanındaki çukura düşen aracın hava yastığı patladı

Beylikdüzü'nde İSKİ'nin kanalizasyon rögar kapağı yanında oluşan çukura düşen aracın hava yastıkları patladı. Sürücü hafif yaralanırken yaşananları gören vatandaşlar, 'Bomba gibi patladı' dedi. Aracın çukura düşüp hava yastığının patlaması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Rögarın yanındaki çukura düşen aracın hava yastığı patladı
04.01.2024 - 23:50,  Güncelleme: 00:02
Abone Ol

Rögarın yanındaki çukura düşen aracın hava yastığı patladı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde İSKİ'nin kanalizasyon rögar kapağı yanında oluşan çukura düşen aracın hava yastıkları patladı. Sürücü hafif yaralanırken yaşananları gören vatandaşlar, "Bomba gibi patladı" dedi. Aracın çukura düşüp hava yastığının patlaması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan İSKİ'ye ait rögar kapağı yanında aylar önce çukur oluştu. Oluşan çukur vatandaşların defalarca ihbarı sonrası kumla kapatıldı. Çukur son yağışlarla yeniden açıldı. Seyir halinde aracıyla giden bir vatandaş çukura girince aracın hava yastıkları patladı. Olay sonrası sürücü hafif yaralanırken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ufuk Yıldız isimli bir vatandaş yaşanan olayla ilgili, " Akşamüstü airbagi patladı. Araba perte çıktı muhtemelen. Hiç düzelmedi. Sürücünün durumu hafifti "dedi.

Ramazan Çelik isimli bir diğer vatandaş yolun su akıntısı sonrası sürekli çöktüğünü ifade ederek, " Birkaç kez aradık gelip geçici bir şekilde yaptılar. Asfalt dökülmedi. Geçen bir araçta altını vurdu. Geçen aramızda konuşurken birisinin başına bela gelecek buradan dedik. Arkadaşın airbagi patladı. Kamerada ateş gibi çıktı hatta. Gördük onları. Bunu çözmeleri lazım birisinin başına bir şey gelmeden. Orası İSKİ'nin rögarı. Altından bayağı su geçiyor. Dün ki arkadaşa da çok geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beylikdüzü, İSKİ, Güvenlik, İstanbul, Trafik Kazaları, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Rögarın yanındaki çukura düşen aracın hava yastığı patladı - Son Dakika


00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 00:39:20. #1.12#
SON DAKİKA: Rögarın yanındaki çukura düşen aracın hava yastığı patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement