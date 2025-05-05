Ruhsatsız Araç Muayene İstasyonu Mühürlendi - Son Dakika
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Genel

Ruhsatsız Araç Muayene İstasyonu Mühürlendi

Samsun'da, heyelan riski bulunan TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nun ruhsatsız müştemilatı mühürlendi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, gelecekte alınacak jeolojik rapor doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

05.05.2025 19:52
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Araç muayene istasyonunun müştemilatı ruhsatsız çıktı, mühürlendi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz:

"Jeolojik tedbir alınmasıyla ilgili süre verdik"

"İstasyondaki ruhsatsız yapı mühürlendi"

SAMSUN - Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, heyelan tehlikesi altında olan TÜVTÜRK Samsun Merkez Tesisleri ve Araç Muayene İstasyonu'nun ruhsatsız müştemilatını mühürlettiklerini, jeolojik tedbir alınmasıyla ilgili süre verdiklerini ve gelecek rapor doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 10. Birleşimine ait oturum, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 2024 yılı mali kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kalan 6 madde ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi. Başkan Kurnaz, meclis sonunda Canik'te meydana gelen heyelan faciasının ardından ilçelerinde de benzer riskli yapılar hakkında çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda AFAD ile birlikte Kırıklar Mahallesi Ahulu mevkii Samsun- Ankara karayolunun 17. kilometresinde bulunan TÜVTÜRK Samsun Merkez Tesisleri ve Araç Muayene İstasyonu ile ilgili de ruhsatsız bir yapının mühürlendiğini, riskli yerleşim başka yere taşındığını ve muhtemel riskler için ise hazırlanacak jeolojik raporun beklendiğini açıkladı.

"Müştemilat ruhsatsızmış"

Söz konusu muayene istasyonuyla ilgili gelecek raporu beklediklerini dile getiren Başkan İhsan Kurnaz, "TÜVTÜRK Samsun Merkez Tesisleri ve Araç Muayene İstasyonu ile ilgili inşaat ruhsatı 2006'da alınmış. Eski Yeşilkent Belediyesi tarafından 2008'de ruhsatı verilmiş. Hepimizin özellikle randevularını oluşturduğu, parasını yatırdığı o bir bölüm var arada. Orası ruhsatlıymış ama yanındaki müştemilat ruhsatsızmış. O ufak yemekhane gibi müştemilat vardı, orayı mühürlettik. Bir jeolojik tedbir alınmasıyla ilgili süre verdik. Orada ne yapılabilir diye? Onlar da idari binayı oradan almışlar. Arkadaşlarımız da bugün gidip bakacaklar. O bölgeyi komple boşaltmışlar. Yol tarafına, Anadolu Bulvarı tarafına almışlar ama gelen rapora göre oranın yani Allah korusun böyle bir heyelan, bir şey mümkün müdür değil midir? Ne tedbir alınması gerekiyorsa onu alacağız. Bir süre verdik. O süre içerisinde o çalışmaları yapıp bize sunmak zorundalar. AFAD da aynı şekilde onlara bir ikaz yazısı yazmış. O yazının bir kopyasını da bize gönderdiler. Orayı takip ediyoruz. Kısa zamanda sonuçlandıracağız" dedi.

İlçedeki riskli yapıların tespit edilmesi için de çalışmaların sürdüğünün altını çizen Başkan Kurnaz, "Asıl bunları yaparken yapmadan önce, ruhsatları vermeden önce aslında bunları iyi detaylandırıp ona göre yapmak ama maalesef şöyle bir sıkıntı doğuyor. Biraz tedbir eksik olunca canımız yanıyor. Ondan sonra da tedbir almaya gayret ediyoruz. O da iş işten geçmiş oluyor. İnşallah ben arkadaşlara talimat verdim. 'Bu tür yerler varsa bunları hızlı bir şekilde bir bakın, varsa bunları güvenlik tedbirlerini hızlı bir şekilde ne yapmamız gerekiyorsa yapalım' diye talimatlandırdım. İnşallah böyle bir acı bir vakayla tekrar karşı karşıya gelmeyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, Politika, Belediye, 3-sayfa, İlkadım, TÜVTÜRK, Samsun, Çevre, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ruhsatsız Araç Muayene İstasyonu Mühürlendi - Son Dakika

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