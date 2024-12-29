Safranbolu Yılbaşı Panayırı ile Canlandı

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UNESCO kenti Safranbolu yılbaşı panayırıyla hareketlendi

Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi yılın son hafta sonunu yoğun bir ziyaretçi kitlesiyle geçiriyor.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu hareketliliği yaşanıyor.

"Kendini koruyan kent", " Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" gibi ünvanlarla anılan ilçe yılın son hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu.

Tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp, müze ve konakları gezme imkanı bulan ziyaretçilerin bol bol alışveriş yapması esnafın da yüzünü güldürdü.

Esnaflardan Hüsnü Özdemir, ilçede yaşanan kalabalıklığın nedeninin Safranbolu Belediyesi'nin açmış olduğu yılbaşı panayırından kaynaklandığını belirtti.

İki yıl öncesine kadar Aralık ayında Safranbolu'nun boş olduğunu ifade eden Özdemir, "Bu kalabalık sadece hafta sonunda değil. Çarşamba gününden itibaren akşamları da bir yoğunluk var. Normalde biz saat 18.00-19.00 gibi evlerimize giderdik artık gidemiyoruz" diye konuştu.