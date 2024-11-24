Sağlam'ın Yürüyüş Hedefi: Yılda 7 Milyon Adım

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AK Parti Milletvekili Sağlam, yılda en az 7 milyon adım atmayı hedefliyor

ANKARA - AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, 25 yıl önce başladığı yürüyüşe günde en az 20 bin adım atmayı yılda ise 7 milyon adım atmayı hedefliyor.

AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, 25 yıl önce arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığı yürüyüşe ilk zamanlarında günde 10 bin adım atarak başladı. Sağlam, zamanla temposunu artırarak günde en az 20 bin adım, yılda 7 milyon 300 bin adım atmayı hedefliyor. Sağlam, siyasetin yoğun temposuna rağmen hedefinden vazgeçmeyerek yürüyüşünü sürdürürken bu adımların ise not alıyor. AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, yürüme hedeflerine ilişkin İHA'ya açıklamalarda bulundu. Sağlam, yürüyüşün hayatına enerji kattığını, pozitif düşündüğünü ve yorulmak nedir bilmediğini belirtti. Bir çok problemi yürüyüşle aştığını düşünen Sağlam, "Spor aynı zamanda kan dolaşımını etkiliyor, kan dolaşımı insanın hayatını etkiliyor. Yani onun için spora başladım bir arkadaşımın tavsiyesi vesilesiyle yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe ilk başladığı zaman hedefinin 10 bin adım olduğunu dile getiren Sağlam, "Bunu derece derece artırdım. 2024 yılında günlük adım hedefim 20 bin bunun en az 7 bini temposuz, 10 bine yakını tempolu koşu şeklinde yürüyüş oluyor. Bu olmazsa bir manası olması mutlaka tempolu olması lazım. Onun dışında günlük 20 bin adımı yapma gayretindeyim. Yılda hedefim geçen sene 7 milyon 100 bindi fakat 7 milyon 23 binde kaldım seçimlerden dolayı. Bu seneki hedefim 7 milyon 300 bin biraz sapma 7 milyon 200 bini yakalayacağıma inanıyorum" diye konuştu.

Yürüyüşü herkese tavsiye ettiğini söyleyen Sağlam, "Yani bir şekilde zaman bulsunlar ve özellikle de sabahın erken saatleri çünkü insanların rahatsız edilmediği zamanlardır aranmadığı zamanlardır kimseyi rahatsız etmezsiniz. Sabah erken kalktığınız da aileniz dışarı çıktığınızı ne zaman geldiğinizi bilmez çünkü herkes uykuda ama hayatın kıymetini biliyorsanız mutlaka sabah erken kalkıp bu hareketi yapmalısın ama tempolu yürüyüş ama sakin bir koşu ama muhabbet ama doğa yürüyüşü hiç fark etmiyor yani. Mutlaka bütün insanımıza öneriyorum tavsiye ediyorum" dedi.

Yürüyüşünü yaz kış hiç fark etmeden o gün yürüyüş yaptığını bildiren Sağlam, "Eğer hava çok sıcaksa bunu daha erken saatleri alırım, mesela yazın 8'e kadar bitirmek zorundayım. Ama soğuksa 2024'te vekil olmamla beraber biraz evden geç çıkmaya başladım, 8'de çıkmaya başladım hava soğuk oluyor ama bütün devlet memuriyeti hayatımda mesaime de geç kalmamak zorundaydım mesaim 9'da başlıyordu. Şimdi ilk zamanlar şöyle vücudum çok fena bir şekilde kaşındı ya dedim ne oluyor her yerim kaşınıyor. Meğer oralara kan yürüyormuş, kılcallara kan yürüyormuş bu kaşıntı kısa süre sonra bir müddet sonra geçti. ve yapmadığım zaman vücudum kalk diyor mutlaka yürümelisin. Diyor ki nefsim, kendi nefsim yat diyor ama aklım diyor ki mutlaka kalkmalısın ve 25 yıldır yapıyorum her sabah zorlanıyorum kalkmakta yani benim insan nefsi mutlaka yatmasını kalkmasını istiyor ama aklım diyor ki mutlaka gitmelisin. Ben yataktan kalkıncaya kadar dışarıya çıkıncaya kadar böyle bir yorgunluk hala alıştıramadım vücudumu bir türlü alışmıyor bu vücut ama dışarıya çıktıktan sonra 25 yıldır iyi ki çıkmışım diyorum dönüşte de büyük bir mutlulukla dönüyorum, büyük bir mutluluk tavsiye ediyorum, derhal tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.