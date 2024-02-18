Sağlıkçıların sessiz yürüyüşünde 14. hafta - Son Dakika
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Genel

Sağlıkçıların sessiz yürüyüşünde 14. hafta

Sağlıkçıların sessiz yürüyüşünde 14. hafta

Erzurum'da görevli sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerine 14. haftada devam etti. Türkiye ve Filistin bayrakları ile İsrail'i kınayan dövizler ve pankartlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, sağlık çalışanları, Gazze'deki katliamlara dikkat çekerek insanlığın kazanacağını vurguladı.

18.02.2024 22:45  Güncelleme: 22:47
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Sağlıkçıların sessiz yürüyüşünde 14. hafta

ERZURUM - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Erzurum'da görevli sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerinin 14. haftasında bir kez daha bir araya geldi.

Her hafta olduğu gibi Lala Mustafa Paşa Camii'nin önünde buluşan sağlık çalışanları, Türkiye ve Filistin bayrakları ile İsrail'i kınayan yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Sessiz yürüyüşlerini her hafta kesintisi olarak devam ettireceğini haykıran grubun adına basın açıklamasın yapan Aile Hekimi Sümeyye Kocaaslan, 5 aydır Gazze'de katliamların sürdüğünü belirterek, "Sessiz yürüyüşümüz 14 haftadır Türkiye'nin her bölgesinden 40'tan fazla ilde, kendini insanlığı yaşatmaya adamış sağlık çalışanlarının katkısıyla devam ediyor. Her hafta beyaz önlüklerimizle yürüyerek 'Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak İsrail.' diyoruz. Sen kaybedeceksin, insanlık kazanacak, Filistin kazanacak. Beyaz önlükleriyle soykırıma karşı duvar örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerde, bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak" şeklinde konuştu.

Sessiz yürüyüşe katılan sağlıkçılar dua edilmesinden sonra dağıldı.

Kaynak: İHA

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