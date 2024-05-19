Samsun'dan teslim alınan Türk Bayrağı, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a teslim edildi - Son Dakika
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Genel

Samsun'dan teslim alınan Türk Bayrağı, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a teslim edildi

Bisiklet sürücüleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için milli mücadelenin başlatıldığı Samsun'dan teslim aldıkları Türk Bayrağı'nı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teslim ettiler.

19.05.2024 18:48
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Samsun'dan teslim alınan Türk Bayrağı, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a teslim edildi

ANKARA - Bisiklet sürücüleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için milli mücadelenin başlatıldığı Samsun'dan teslim aldıkları Türk Bayrağı'nı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teslim ettiler.

Keçiören Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen organizasyonla, Samsun'dan teslim alınan Türk Bayrağı, Atatürk Bayrağı ve toprak, bisiklet sürücüleri tarafından 19 Mayıs'ta Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teslim edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce Milli Mücadele'yi başlatmak için çıktığı Samsun'dan teslim alınan Türk Bayrağı ve toprak 13 bisikletli tarafından kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

Ankara'ya 520 kilometre yol katederek gelen Ankuva Bisiklet Takımı üyesi 13 bisikletli sporcu güzargah boyunca teslim aldıkları Türk Bayraklarını ve toprakları Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teslim ettiler. Bisikletli sporcular Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için adım attığı Tütün İskelesi'ni, Samsun'un Havza ilçesinde yer alan ve Milli Mücadele'nin ilk karargahı olarak kabul edilen Atatürk Evi'ni de ziyaret ettiler. Bisikletçiler, Amasya, Mecitözü, Çorum, Kırıkkale rotasını kullanarak Ankara'nın Keçiören ilçesine geldiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Samsun'dan teslim alınan Türk Bayrağı, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'dan teslim alınan Türk Bayrağı, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a teslim edildi - Son Dakika
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