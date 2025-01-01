Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kaçır, Yeni Yılı Öğrencilerle Kütüphanede Karşıladı - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kaçır, Yeni Yılı Öğrencilerle Kütüphanede Karşıladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır ve ilk Türk Astronot Alper Gezer Avcı, yeni yıla Fatih'te bulunan Merkez Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilerle birlikte girdi. Programda öğrenciler, bakan ve astronota sorular sordu ve sonunda pizza ikram edildi.

01.01.2025 03:01  Güncelleme: 03:05
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kaçır yeni yıla öğrencilerle girdi

Bakan Mehmet Fatih Kaçır ve İlk Türk Astronot Alper Gezer Avcı yeni yıla kütüphanedeki öğrencilerle girdi

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kaçır ve ilk Türk Astronot olan Alper Gezer Avcı, yeni yıla Fatih İlçesi'nde bulunan Merkez Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilerle birlikte girdi. Düzenlenen programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'da katıldı. Öğrenciler, düzenlenen program ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kaçır ve ilk türk Astronot olan Alper Gezer Avcı'ya merak ettikleri soruları sordu. Program sonunda öğrencilere pizza ikramında bulunuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kaçır ve ilk Türk Astronot olan Alper Gezer Avcı Fatih'te bulunan Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen program ile yeni yıla öğrencilerle birlikte girdi. Kütüphane içerisinde ders çalışan öğrencilerin katıldığı programa ev sahibi Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'da katıldı. Öğrenciler programda Türkiye'nin uzay projeleri ve teknoloji hamleleriyle alakalı merak ettiği soruları sorma imkanı buldu. Program sonunda öğrencilere pizza ikramında bulunuldu.

"İlk İnsanlı Uzay Bilim Misyonu tarihe bir mühür"

Program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kaçır, "2025'e olmaktan en mutlu olduğum yerde bir kütüphanede genç kardeşlerimle girmek nasip oldu. Genç kardeşlerimizle bir araya geldik ben 2025'in ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesine insanlığa huzur getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Biz Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin refahı, istiklali ve istikbali için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Tarihe bir mühür olan ilk İnsanlı Uzay Bilim Misyonu gibi projeleri gençlerimizle paylaştık" ifadelerini kullandı.

"Vizyoner bir adımda yapmış olduğumuz başarı hikayesini paylaşmaktan son derece mutluyum"

Programda konuşan ilk Türk Astronot Alper Gezer Avcı, "bu gece hayatımda geçirdiğim en değerli yılbaşlarından bir tanesini geçiriyorum. Sizlerle benzer mütevazi aile kültürlerinden geliyoruz. Burada olmasak sizler gibi ailelerimizde bir gece geçiriyor olurduk. Ülkemizin yüz yıllık tarihinde atmış olduğu vizyoner bir adımda yapmış olduğumuz başarı hikayesini paylaşmaktan son derece mutluyum. İnşallah bugün birlikte geçireceğimiz kısıtlı zaman dilimi gelecekte adım atacağınız çok büyük başarı hikayelerine büyük bir tohum olur." Şeklinde konuştu.

Program bitiminde öğrenciler ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi ve öğrencilere pizza ikramında bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kaçır, Yeni Yılı Öğrencilerle Kütüphanede Karşıladı - Son Dakika

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