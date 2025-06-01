Sancaktepe'de Akpınar Mahalle Evi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Genel

Sancaktepe'de Akpınar Mahalle Evi Hizmete Açıldı

01.06.2025 20:15
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Sancaktepe Belediyesi tarafından inşa edilen Akpınar Mahalle Evi, düzenlenen törenle açıldı. Mahalle sakinlerine çok amaçlı hizmet verecek olan tesis, düğün, taziye ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Sancaktepe'de 'Akpınar Mahalle Evi' hizmete açıldı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ilçede ikinci mahalle evi olarak hizmet verecek olan Akpınar Mahalle Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ilçede ikinci mahalle evi olarak hizmet verecek olan Akpınar Mahalle Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. gerçekleştirilen açılış törenine, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ev sahipliği yaparken, konuk olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Toplam 5 bin 560 metrekare alan üzerine inşa edilen Akpınar Mahalle Evi; mahalle sakinlerinin taziye, düğün, nişan, kına gecesi, şenlik gibi geleneksel etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri çok amaçlı bir salon olarak tasarlandı. Mahalle evinde ayrıca taziye alanı, mutfak, ve konferans salonu da bulunuyor. Salon, okulların düzenleyeceği paneller ve söyleşilere de ev sahipliği yapabilecek kapasitede.

Açılış töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, " Sancaktepe'de çok sık bir araya geliyoruz. Sık sık hem temel atmalarda hem yeni açılışlarda bir araya geliyoruz. Her zaman yanımızda oluyorsunuz; iyi günümüzde, dar günümüzde yanımızdasınız. Hepinizden Allah razı olsun, hepinize çok fazla borcumuz var. Gündüz çok fazla çalışıyoruz; Çekmeköy'de çalışıyoruz, Ataşehir'de, Kartal'da, Maltepe'de, Beykoz'da, İstanbul'da, Türkiye'nin her bir yanında… 31 Mart 2024 yılında omuzlarımıza yüklenen o yükü kaldırmak için, sizlere mahcup olmamak için, hiçbirinizi üzmemek için Türkiye'nin dört bir yanında sosyal demokrat belediyeler halkına hizmet ediyor. Her bir noktada halkımıza hizmet etmenin gayretini gösteriyoruz. Bugün de Akpınar Mahallesi'nde mahalle evini açıyoruz. Aynı anda hem Fatih Mahallesi'ne, hem Veysel Karani Mahallesi'ne, hem de Akpınar Mahallesi'ne çok güzel hizmet edebilecek bir mekanı sizlere kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz. Şunu çok net söyleyebilirim: Türkiye'nin belki en güzel ikinci mahalle evini Sancaktepe'de açıyoruz. Birincisini de Sancaktepe'de açmıştık." dedi.

Açılış töreni, dualar eşliğinde gerçekleşen kurdele kesiminin ardından yapılan ikram ve mahalle sakinlerinin yeni tesisi gezmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sancaktepe'de Akpınar Mahalle Evi Hizmete Açıldı - Son Dakika

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