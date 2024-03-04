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Sarıkamış'a lapa lapa kar yağıyor

KARS - Sarıkamış'ta kar yağışı etkili oluyor. Baharı bekleyen Sarıkamışlılar, kar yağışıyla birlikte yeniden kışa merhaba dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı kısa süre beyaza bürüdü. Bahar ayında yağan kar ise vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Sarıkamış'a kar yağışı başladığını ifade eden vatandaşlar, "Sarıkamış'a kar yağıyor. Kar bin berekettir, Sarıkamış'a yakışan da kardır. Kar olmazsa hiçbir şey olmaz" dedi.

Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu Sarıkamış'ta yağan kar etrafı beyaza bürürken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerine bugün tarihi atarak kar yağışına dikkat çekti. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.