Genel

Sarıyer'de buluşan sendika, veli ve öğrenciler öğretmene şiddet olayını kınadı

İSTANBUL - Sarıyer'de şiddet olayının yaşandığı okulun önünde bir araya gelen sendika, öğrenci, veli ve öğretmenler, Türkçe öğretmeni Necla Ö.'nün bir veli tarafından darp edildiği olayı kınadı.

Sarıyer'deki bir ortaokulda 25 Nisan 2024'de iddiaya göre Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Necla Ö., öğrencisi E.S.Ç.'nin okul davranışlarıyla ilgili olarak velisi olan şüpheli Ali Ç.'yi görüşmeye davet etmiş, okula gelen şüpheli veli Ali Ç. ise müşteki öğretmeni okul koridorunda görerek herhangi bir diyaloğa girmeden öğretmenin yüzüne yumruk atmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli veli Ali Ç., Savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Necla öğretmen için bir araya geldiler

Sendikalardan; Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen, olayın yaşandığı Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nun önünde bir araya gelerek olayı kınadı. Sendika üyelerine birçok veli de destekte bulundu. Öğrenciler ise Necla öğretmene destek vermek için "Öğretmemi rahat bırak ve ona dokunma" ve "Necla hoca için adalet" yazılı pankartlar açtı.

"Öğretmenimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız"

Öğretmene yapılan saldırıyı kınayan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 6 No'lu Şube Başkanı İdris Şekerci, "Öğretmenimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağımızı ifade ediyor, bugün de yarın da öğretmene şiddeti reva gören sorunlu anlayışla hukuk önünde mücadele edeceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahsın tutuklu yargılanacağına ilişkin aldığımız bilgi üzüntümüzü bir nebze olsun hafifletmiştir. Dün yaşanan bu vahim şiddet olayının gerçekleştiği ilk andan itibaren süreci yakından takip ettik. Milli Eğitim Bakanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz konuyla yakından ilgilenmiş ve öğretmenimizle doğrudan temas kurarak hem geçmiş olsun dileklerini iletmiş hem de konunun takipçisi olacaklarını iletmiştir" diye konuştu.

"Ben gördüğümde öğretmenimiz yerdeydi"

Duyduğu sese çıktığını söyleyen bilişim teknolojileri öğretmeni Burcu Akay, "Olayı görmedim ama sese koştum geldim. Ben gördüğümde öğretmenimiz yerdeydi. Çok kötü bir durum gerçekten hak etmediğini düşünüyorum. Görüntülerin yayılması öğretmenimizin psikolojisini bozmuştur eminim ve altına yazılan yorumları okuyorum insanlar bunu hak görüyorlar. Çok üzücü. Ne yapmış olabilir diye sorulmamalı öğretmene. Nejla öğretmen kimseyle iletişime geçmek istemiyor. Zaten uzun zamandır bir sorun yaşıyordu veli ve öğrenciyle. Yeterli önlem alınamadığı için bu olay yaşandı" dedi.

"Dolaplarda kan gördük"

Necla öğretmenin sınıf öğretmeni olduğunu söyleyen 10 yaşındaki Hasan Hüseyin Akkaya, "Necla öğretmen ile arkadaşımız arasında bir tartışma çıkmıştı ve öğretmenimiz müdüre bildirmişti. Ardından müdürümüz sınıfa geldi ve bize kağıt dağıtarak derste ne olduğunu yazmamızı istedi. Sonra güvenlik kameralarını izledik ve Necla hocanın elinde çayla koridorda yürürken velinin gelip yumruk attığını gördük. Necla hoca yere düştü ve ardından dolaplarla kan gördük. Necla hoca yere düştüğü esnada gözüne kaynar çay gelmiş" ifadelerini kullandı.

"Öğretmene kalkan eller kırılsın"

Öğretmene yapılan şiddeti kınayan Veli Ayşe Öztürk, "Hoş bir görüntü ve olay değil. Öğretmene kalkan eller kırılsın. Şiddetin her zaman karşısında dururuz. Olayı çocuklardan duydum. Çocuklarımız da tedirginler" diye konuştu.