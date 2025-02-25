Şehit babaya gözyaşlarıyla veda - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şehit babaya gözyaşlarıyla veda

Şehit babaya gözyaşlarıyla veda Şehit İbrahim Birol için tören düzenlendi Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Ne pahasına olursa olsun hiçbir gencimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın: "Her torbacıdan, her uyuşturucu satıcısından intikamını alacağız"...

25.02.2025 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit babaya gözyaşlarıyla veda

Şehit İbrahim Birol için tören düzenlendi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek:

"Ne pahasına olursa olsun hiçbir gencimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz"

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın:

"Her torbacıdan, her uyuşturucu satıcısından intikamını alacağız"

KAYSERİ - Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda kalp krizi geçirerek şehit olan İbrahim Birol için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; "Yılmadık, yıkılmadık. Her torbacıdan, her uyuşturucu satıcısından intikamını alacağız" dedi.

Dün uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyon sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Birol için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene katılan Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve protokol üyeleri, şehit Birol'un ailesine taziyelerini iletti. Öte yandan babasının Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu gören küçük oğlu da gözyaşı döktü.

"İntikamını alacağız"

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve İl Müftüsü Dursun Ayvaz tarafından dua edilmesinin ardından konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; "Yılmadık, yıkılmadık. Her torbacıdan, her uyuşturucu satıcısından intikamını alacağız. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar; bu ülkede bir tane İbrahim gider, binlerce İbrahim gelir ve bunun hesabını sorar. Allah; şehidimizin mekanını cennet etsin. Biz büyük bir aileyiz, bunun intikamını alacağız" dedi. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek ise; hiçbir gencin zehirlenmesine izin vermeyeceklerinin sözünü verdi. Vali Çiçek; "Kahramanımızı cennete uğurluyoruz. Görevi başında gençlerimiz zehirlenmesin, alçaklar tarafından tuzaklara düşürülmesin diye mücadele eden ve görevi başında şehit olan kahramanımızla Allah bizi cennetinde kavuştursun. İbrahim şehidimiz Kayseri'de uyuşturucuyla, zehirle mücadelede operasyondan operasyona koştu. İstedi ki; hiçbir gencimiz bataklığa savrulmasın, hiçbir gencimizi zehirlemesinler. Bu uğurda da görevi başında şehit oldu. Şehidimizin naaşı başında mesai arkadaşları olarak emniyet müdürümüzün ifade ettiği gibi ekip arkadaşları, amirleri, kardeşleri hep beraber Kayserililere bir kez daha söz veriyoruz; ne pahasına olursa olsun hiçbir gencimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Hiçbir uyuşturucu satıcısına müsamaha göstermeyeceğimiz gibi onları enselerinden tuttuğumuz gibi hak ettikleri yere göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

2 çocuk babası şehit polis memuru İbrahim Birol; memleketi Pınarbaşı ilçesine bağlı Tokmak köyünde öğle namazını müteakip düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Güvenlik, Kayseri, Genel, Aydın, Tören, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehit babaya gözyaşlarıyla veda - Son Dakika


16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:02:26. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit babaya gözyaşlarıyla veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.