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Şehit kızına babasının meslektaşları polislerden yürek ısıtan doğum günü kutlaması

HATAY - Hatay'da şehit kızının doğum gününü babasının meslektaşları polisler kutladı. Kortej eşliğinde şehidin ailesinin evine giden polis ekiplerinin sürpriz kutlaması yürekleri ısıttı.

Gaziantep'te şüpheli bir motosikleti kovalarken kaza yaparak görevi başındayken şehit olan polis memuru Emirhan Şimşek'in ailesi Hatay'ın Belen ilçesinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Arsuz ilçesinde görevi başındaki polis memurunu babasına benzeterek sarılan şehit kızı Ömür Şimşek'in doğum gününü annesi polis ekipleriyle paylaştı. Şehit kızı Ömür'ün doğum gününü kutlamak için sürpriz yapan Arsuz Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği personelleri, doğum günü pastası ve hediyeleriyle şehit kızına sürpriz yaptılar. Babasının meslektaşlarının sürprizi karşısında yüzü gülen Ömür'ün mutluluğu ve polis ekiplerinin davranışı yürekleri ısıttı.