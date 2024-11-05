Şehit Mustafa Emanetoğlu'nun adını deniz polisi teknesinde yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit Mustafa Emanetoğlu'nun adını deniz polisi teknesinde yaşatılacak

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Şehit Mustafa Emanetoğlu'nun adını deniz polisi teknesinde yaşatılacak Yalova'da 26 Mayıs 2021 tarihinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun adının verildiği tekne düzenlenen törenle hizmete girdi.

05.11.2024 15:58
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Şehit Mustafa Emanetoğlu'nun adını deniz polisi teknesinde yaşatılacak

YALOVA - Yalova'da 26 Mayıs 2021 tarihinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun adının verildiği tekne düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve şehit polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun adının taşıyan teknenin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen tören şehidin ailesinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen programda Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ile şehit annesi Zehra, babası Necati ve eşi Ayşe Merih Emanetoğlu tekneyi hizmete alan kurdeleyi kesti.

Vali Kaya, şehidin adının teknede yaşamasını istediklerini ifade ederek aileye başsağlığı diledi.

İl Emniyet Müdürü Bitirik ise deniz araçlarından birine onun şehidin ismini hatıra olarak verdiklerini belirterek, "Bizler inşallah vatanın, milletin birlik ve beraberliği için bu işleri aynı heves, aynı irade, aynı istekle yapacağımızdan bu milletin hiçbir evladının şüphesi olmamasını istiyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Aile de şehidi unutmayarak tekneye adının verilmesinde emeği geçenlere teşekküre etti.

Yerli üretim ve 12 metre uzunluğa sahip Şehit Polis Mustafa Emanetoğlu adlı tekneye binen aile denize açıldı.

Öte yandan aynı zamanda gemi adamı eğitimine katılan ve Türkiye'nin bir çok ilinden 20 polis kursiyerin program açılışı da gerçekleştirildi. 45 gün eğitim alacak polislere Vali Kaya ve Müdür Bitirik, başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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