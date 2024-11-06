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Şehit Mustafa Kemal Öz için uğurlama töreni düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda meydana gelen kaza sonucu şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için uğurlama töreni düzenlendi.

Beykoz Riva'daki İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan 26 yaşındaki Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu. Şehit Mustafa Kemal Öz için Su Altı Savunma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Uğurlama törenine ilişkin İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda meydana gelen kaza sonucu şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, son yolculuğuna uğurlandı. Valimiz Davut Gül, şehidimiz için düzenlenen uğurlama merasimine katılarak şehidimizin ailesi ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Kederli ailemizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.