Şehit Piyade Er Uğurcan Işık son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Er Uğurcan Işık son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık, Malatya'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene şehidin ailesi, yetkililer, askeri ve polis erkanı ile vatandaşlar katıldı. Şehidin naaşı, gözyaşları arasında Malatya Şehitliği'nde defnedildi.

23.08.2024 22:30
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Şehit Piyade Er Uğurcan Işık son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık memleketi Malatya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt kentinde askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık bugün memleketi Malatya'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Er Uğurcan Işık için öğle namazını müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yıldız, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Milletvekili Abdurrahman Babacan ile askeri ve polis erkanı, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirilirken, askerler silah arkadaşlarının tabutunun başında nöbet tuttu, şehit ailesi ise taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı askeri bando eşliğinde şehitliğe getirildi. Vatandaşların da tekbirlerle eşlik ettiği törende şehidin naaşı daha sonra Malatya Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malatya, Piyade, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehit Piyade Er Uğurcan Işık son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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