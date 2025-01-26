Şehit Taha Nergiz, Erzurum'da Tazimle Anıldı - Son Dakika
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Şehit Taha Nergiz, Erzurum'da Tazimle Anıldı

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Şehit Taha Nergiz, Erzurum'da dualarla anıldı 9 Aralık 2024'te Isparta'da yaşanan askeri helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz için memleketi Erzurum'da bir mevlit programı düzenlendi.

26.01.2025 16:57
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Şehit Taha Nergiz, Erzurum'da dualarla anıldı

ERZURUM - 9 Aralık 2024'te Isparta'da yaşanan askeri helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz için memleketi Erzurum'da bir mevlit programı düzenlendi.

Erzurum Valiliği'nin himayesinde, Palandöken Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün iş birliğiyle gerçekleşen program, Miraç Kandili gibi özel bir günde Güzelyurt Mahallesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaptığı açıklamada, şehitlerin hatırasını yaşatmanın büyük bir görev olduğunu vurguladı ve "Şehitlerimiz, milletimizin gururu ve onurudur. Onları dualarla anmak ve gelecek nesillere aktarmak adına bu tür programları düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla Şehit Taha Nergiz'i rahmetle andı. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, program sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Manevi bir atmosfer içinde sona eren bu anlamlı etkinlik, şehidin aziz hatırasını yaşatmak ve milletin şehitlerine olan minnetini bir kez daha ifade etmek adına büyük bir değer taşıdı.

Güzelyut Camii'nde düzenlenen mevlit programına Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, askeri yetkililer, vatandaşlar ve şehidin ailesi ve şehit yakınları katıldı. Program yemek programıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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