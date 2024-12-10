Şehit Tuğgeneral Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi - Son Dakika
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Genel

Şehit Tuğgeneral Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi

Şehit Tuğgeneral Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen Kara Harp Okulu'na ait helikopterde şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi.

10.12.2024 22:21
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Şehit Tuğgeneral Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen Kara Harp Okulu'na ait helikopterde şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düşmüştü. 6 askerin şehit olduğu kazada şehitlerden birinin de Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu öğrenildi. Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı, havayolu ile Kayseri'ye getirildi. Askeri havaalanından alınan şehidin al bayrağı sarılı tabuttaki naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şehit Tuğgeneral Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi - Son Dakika


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