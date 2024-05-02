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Şehit Uzman Çavuş Ertaş'a hüzünlü veda

HATAY - Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Enes Enser Ertaş, memleketi Hatay'da göz yaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Namaz öncesi Şehit babası Tahir Ertaş'ın evladının ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna son dokunuşuysa yürekleri burktu.

Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı Güleşli Köyü Bölgesinde operasyon kapsamında icra edilen motorlu intikal esnasında Kobra aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş şehit olmuştu. Askerlik mesleğine 2019 yılında başlayan Şehit Ertaş'ın bekar olduğu ve annesi Şule ve babası Tahir Ertaş'ın yaşadığı öğrenildi. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından Şehit Ertaş'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu memleketi Hatay'a getirilmişti. Cenaze namazı öncesi helallik alınması için baba ocağına götürülen Şehit Ertaş'ın tabutuna sarılan aile bireyleri zor anlar yaşadılar. Şehit Ertaş için memleketi olan Payas ilçesinde öğle namazına müteakip Payas Asri Mezarlığı Camiisinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Ertaş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazı esnasında Şehit Ertaş'ın babası ve annesi başta olmak üzere aile bireyleri göz yaşlarına hakim olamadılar. Cenaze törenine; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Milletvekili Abdulkadir Özel, Payas Kaymakamı Kürşad Karaca, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.