Şehitleri andılar, Gazze için dua ettiler - Son Dakika
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Şehitleri andılar, Gazze için dua ettiler

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Şehitleri andılar, Gazze için dua ettiler Erzurum'da öğrencilerden anlamlı yürüyüş Erzurum'da bir grup ortaokul öğrencisi, öğretmenleri ile birlikte şehitleri anmak ve Gazze için dua etmek amacıyla Aziziye Tabyası'na yürüyüş yaptı.

22.04.2025 21:22
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Şehitleri andılar, Gazze için dua ettiler

Erzurum'da öğrencilerden anlamlı yürüyüş

ERZURUM - Erzurum'da bir grup ortaokul öğrencisi, öğretmenleri ile birlikte şehitleri anmak ve Gazze için dua etmek amacıyla Aziziye Tabyası'na yürüyüş yaptı.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sabah saatlerinde Nene Hatun Tarihi Milli Parkı girişinde buluştular. Ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla yaklaşık 3 kilometre yürüyen öğrenciler, Aziziye Tabyası'nın olduğu alanda Kuran-ı Kerim tilaveti okudular. Daha sonrada hep birlikte dua ettiler. Bu arada öğrencilere öğretmenleri tarafından Aziziye Tabyası'nda yaşanan kahramanlıklar anlatıldı.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selçuk Göçgen, 64 öğrenci ve 5 öğretmen ile birlikte şehitlere saygı yürüyüşü yaptıklarını ve sonrasında Gazze'deki Müslümanlar için dua ettiklerini ifade ederek, "Bizlere bu vatanı miras bırakan, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Öğrencilerimize hem milli hem de manevi değerlerimizi böyle anlamlı, tarihimize şahitlik etmiş bir yerde anlatmak daha güzel ve anlamlı oldu" şeklinde konuştu.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Burak Ekizler, öğrencilerin heyecan ve coşkusunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bir kez daha yarınlara dair umutlandık. Gençlerimizi bizi gururlandırdı. Bu toprak parçasını bizlere vatan kılan, geçmişte verilen büyük mücadeleler ve fedakarlıklardır. Bugün burada bulunmamız, o emeklerin ve inancın bir sonucudur. Bizlere emanet edilen vatanımızı, yanımızda bulunan öğrencilere, yarının liderlerine, en iyi şekilde sahip çıkmaları gerektiğini her fırsatta anlatmalıyız. Onlar, bu toprakların değerini ve önemini anlayarak, gelecek nesillere aktaracaklardır" dedi.

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Kaynak: İHA

Aziziye, Erzurum, Genel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehitleri andılar, Gazze için dua ettiler - Son Dakika

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