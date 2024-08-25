Sel felaketinde kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Genel

Sel felaketinde kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sel felaketinin ikinci gününde kayıp kişi Muhittin Saraç'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, yaraların el ele sarılacağını ifade etti.

25.08.2024 19:05
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Sel bölgesinde yaralar sarılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

"Keşke böyle bir acıyla da karşılaşmasaydık"

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; sel felaketinin ikinci gününde de incelemelerini sürdürdüğü Bünyan'da kayıp kişiyle ilgili acı haberi duyurarak, Muhittin Saraç'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Saraç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Bünyan halkına baş sağlığı dileyen Başkan Büyükkılıç, yaraların el ele sarılacağını ifade etti.

Aşırı yağışlar sonucunda sel felaketi yaşanan Bünyan Güllüce Mahallesi'nde gece boyu süren çalışmalarda kayıp olduğu bilgisine ulaşılan mahalle sakinlerinden Muhittin Saraç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sel bölgesinde ikinci gün çalışmalarına katılan Başkan Büyükkılıç, yetkililerden aldığı bilgiler doğrultusunda ölüm haberini duyurdu. Açıklamasında vefat eden Saraç'ın ailesi ile mahallelilere baş sağlığı dileyen ve dün geceden beri arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Daha önce hatırlanacağı üzere 7 tane aracımız mahsur kalmış, buradan içerisindeki yolcularımız kurtarılmıştı. Ama bir tane aracımızın dereye uçtuğu ve içerisinde bir kişinin olduğu bilgileri gelen değerlendirme sonrasında gündemimize alınmış idi. Sabaha kadar, fedakarca tüm ekiplerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, hepsi el ele vermek suretiyle adeta seferber oldu. Bu kaybolduğu ifade edilen canımızı aradı, taradı, sonuçta maalesef bugün saat 11 civarında böylece cesede ulaşılma durumu söz konusu oldu. Biz her şeyden önce başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin diyoruz. Tabi vatandaşlarımıza ve özellikle ailemize sabırlar niyaz ediyoruz. Tabi bu bir sel felaketi. Şükredecek tarafları elbette köyün içerisinde olmaması, Bünyan'ın içerisinde olmaması ama keşke böyle bir acıyla da karşılaşmasaydık. Maalesef bir canımız yandı Allah rahmet eylesin" dedi. Güllüce Mahallesi'ndeki afet konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Büyükkılıç, şunları paylaştı;

"Burada tabi hasarlar var, bunu el ele gönül gönle hep beraber, inşallah Bünyan Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, AFAD'ımız, valiliğimiz, hep beraber bu konuda el ele gerekeni, üzerimize düşeni yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ise; " Bünyan Belediyesi'nin bütün ekipleri sel bölgesindeydi. Bütün ekipler de bize destek verdiler, bu saate kadar çalıştılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sel felaketinde kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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