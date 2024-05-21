Selçuk Bayraktar: Akıncı, Türk mühendislerinin nelere kadir olduğunu bir anlamda göstermiş oldu - Son Dakika
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Genel

Selçuk Bayraktar: Akıncı, Türk mühendislerinin nelere kadir olduğunu bir anlamda göstermiş oldu

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 'UniSpeak International' programına katılarak gençlerle buluştu. Bayraktar, sunumunda Türk mühendislerinin başarılarını ve Akıncı TİHA'nın dünya çapında tanınmasını anlattı.

21.05.2024 17:45
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Selçuk Bayraktar: "Akıncı, Türk mühendislerinin nelere kadir olduğunu bir anlamda göstermiş oldu"

Selçuk Bayraktar İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi

İSTANBUL - BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Üniversitesi'nde gençlerle buluştu.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 'UniSpeak International' programına katıldı. Geleceğin mühendisleri ve bilim adamlarıyla bir araya gelen Bayraktar, gençlere videolu sunum yaptı. İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü önünde gerçekleşen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bayraktar sunumunda, BAYKAR'daki yaklaşık 20 senedir süren milli teknoloji hamlesi serüveninden bahsetti.

"Akıncı, Türk mühendislerinin nelere kadir olduğunu bir anlamda göstermiş oldu"

Sunumunda Akıncı TİHA'nın dünkü görevinden sonra dünyada iyice tanındığını belirten Selçuk Bayraktar, "2000'li yılların başına döndüğümüzde dünyada insansız hava araçları yeni yeni doğuyor da diyebileceğimiz bir döneme denk geliyor. O dönemde BAYKAR en ufağından başlayıp, maket uçak büyüklüğündeki bir insansız hava aracından başlayıp onları otomatik olarak uçurabilen güdü ve kontrol sistemleriyle başladı. Benim de uzmanlık alanım bu olduğundan bu alanda ufak bir ekiple en ufağından başlayarak bir çalışma yürüttük. Tabi dediğim gibi en önemli aksamı bunların dışında gelişmiş yazılımlar ve elektronikler. Sonra ülkemizin hatta dünyada operasyonlarda ilk defa kullanılan robot helikopterini, 2007'de de Türkiye'nin ilk insansız hava aracı diyebileceğimiz elle atılabilen 5 kiloluk Bayraktar mini İHA silahlı kuvvetlerin envanterine girdi. Tabii bütün bu gelişmelerin ötesinde 2014'de dünyaya damgasını vuracak Bayraktar TB2'nin uçuşu oldu. Dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen, terörle mücadelede terörün belini kıran Karabağ'ın azat olmasında önemli bir yeri olan Bayraktar TB2. 2019'da da 6 tonluk Akıncı. Dün de izlemişsinizdir tüm dünyada iyice tanınmış oldu. Türk mühendislerinin nelere kadir olduğunu bir anlamda göstermiş oldu. Akıncı semalarımızda 2021'den beri görev yapıyor. Şimdiden 9 ülkeye ihraç edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Selçuk Bayraktar: Akıncı, Türk mühendislerinin nelere kadir olduğunu bir anlamda göstermiş oldu - Son Dakika

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