Sıcak hava balonları 15 Temmuz'da Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı - Son Dakika
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Sıcak hava balonları 15 Temmuz'da Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

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Kapadokya'da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü. Balon pilotu Alper Çetin, hain darbe girişiminin unutulmaması için bu özel günü anmak amacıyla uçtuklarını belirtti.

15.07.2024 07:17
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Sıcak hava balonları 15 Temmuz'da Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

NEVŞEHİR - Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü.

Sabah erken saatlerde Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Paşabağı mevkiinden havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Sıcak hava balonu pilotu Alper Çetin, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle uçuyoruz. Hain darbe kalkışmasında 240'a yakın şehidimizi anmak için uçuyoruz. Bu hain darbe girişiminin sürekli hatırlanması ve unutulmaması için uçuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Demokrasi, Kapadokya, 15 Temmuz, Havacılık, Turizm, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sıcak hava balonları 15 Temmuz'da Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıcak hava balonları 15 Temmuz'da Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı - Son Dakika
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