Siirt'te Ücretsiz Çocuk Kıyafet Dükkanı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Siirt'te Ücretsiz Çocuk Kıyafet Dükkanı Açıldı

Geniş Video İzle

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklar için ücretsiz kıyafet dükkanı hizmete açtı.

09.02.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden çocuklara ücretsiz kıyafet dükkanı

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, hizmet binasında çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ücretsiz kıyafet dükkanı açtı.

Siirt Polis Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği, sosyal sorumluluk projeleri ile ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla hayata geçirilen "El Ele Sıcak Kalpler Projesi" kapsamında, "El Ele Sıcak Kalpler Dükkanı" hizmete açıldı. Proje ile il genelinde giysi ihtiyacı bulunan çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dükkandan ücretsiz olarak kıyafet temin edebilecek.

Hedeflerinin 15 bin çocuğu giydirmek olduğunu belirten Başkomiser Esra Bayık, ihtiyaç sahibi çocukların giysilerini emniyet hizmet binasından temin edebileceklerini söyledi. "Sıcak Kalpler ile El Ele Projesi" adı altında bir proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayık, "Projemizin amacı ihtiyaç sahibi çocukların kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaktır. Projemiz valilik onaylı olup, Siirt Polis Hizmetlerini Destekleme ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin destekleriyle yürüttüğümüz bir projedir. Eylül ayından beri projemizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bin 500 çocuğumuzu giydirerek ihtiyaçlarını karşıladık. Hedefimiz 15 bin çocuğumuzun kıyafet ihtiyacını karşılamaktır. Bununla alakalı hızlı bir kıyafet sirkülasyonumuz var. İlk zaman biz bunu ikinci el kıyafetlerle temiz, düzgün giyilebilecek durumdaki kıyafetlerle başlattık ama yardımseverlerin desteğiyle sıfır ürünlere de artık ulaşabiliyoruz ve sıfır ürünlerimizi de çocuklarımıza giydiriyoruz. İnşallah projemizin hayırlara vesile olmasını ve güzel yerlere ulaşmasını temenni ediyoruz" dedi.

Projeye destek olmak isteyen vatandaşlarında Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçilebileceğini kaydeden Polis memuru Elif Gülyörük ise "Şu an Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz. El ele sıcak kalpler adına bir projede yer almaktayız. Projemizin amacı minik kalplere dokunarak onları ısıtmaktır. Bu projeye destek olan başta Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya'ya, derneklere ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Projeye katkı sağlamak isterseniz Siirt İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına gelebilirsiniz. Kargo imkanı ile de aynı şekilde ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, 3-sayfa, Eğitim, Genel, Yaşam, Çocuk, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Genel Siirt'te Ücretsiz Çocuk Kıyafet Dükkanı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:15:39. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te Ücretsiz Çocuk Kıyafet Dükkanı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.