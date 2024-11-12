Sıla Bebek Davası: Tahliye İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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Genel

Sıla Bebek Davası: Tahliye İddiaları Yalanlandı

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Tekirdağ Başsavcılığı, Sıla Yeniçeri'nin faillerinin tahliye olduğu iddialarını yalanladı.

12.11.2024 19:08
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Başsavcılıktan Sıla Bebek açıklaması: "Faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili Tekirdağ Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

Tekirdağ Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "08.09.2024 tarihinde Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili; mülhakatımız Malkara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K. ile K.A. çocuğun cinsel istismarı suçundan; anne B.Y. ise suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal suçundan tutuklanmıştır. Şüpheli B.Y. 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklu olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ile suça sürüklenenler babası olan K.A. da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12.09.2024 tarihinde çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmışlardır. Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli K.A.'nın 08.10.2024 tarihinde; S.Ö.'nün ise 31.10.2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir. Şüpheli S.Ö.'nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12.09.2024 tarihinden itibaren; şüpheli B.Y'nin 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A'nın ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Kamuoyunda Sıla Yeniçeri'nin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar, bu yönüyle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Genel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Genel Sıla Bebek Davası: Tahliye İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

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