Şile'de 100 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
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Şile'de 100 Bin Fidan Dikildi

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1 Milyon Fidan Kampanyası kapsamında Şile'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

15.11.2024 16:37
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Şile'de 100 bin fidan toprakla buluştu

İSTANBUL - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Orman Genel Müdürlüğü ve ÇEKUD iş birliğiyle yürüttüğü "1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında, ilk etapta100 bin fidan Şile'de toprakla buluşturuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Orman Genel Müdürlüğü ve ÇEKUD iş birliğiyle yürüttüğü "1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında Şile'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Doğaya ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakma vizyonuyla düzenlenen etkinlikte, ilk etapta 100 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikim etkinliğine, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlükleri personeli, vakıf gönüllüsü üniversite öğrencileri ve projeye bağışta bulunan vakıfların mütevellileri katıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "'Köklerindeki hayat, insanlığa nefes olmak için dünyayı yeşertecek" düsturuyla çıkmış olduğumuz bu yolda ecdadımızın bu husustaki hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Bu törenle, '1 Milyon Fidan Kampanyası'nın ilk adımını atarak doğaya sahip çıkma sorumluluğumuzu vurguluyor ve vakıf medeniyetimizin çevreye duyarlılığını gelecek nesillere aktarıyoruz" ifadelerine yer verildi. Fidan dikim törenine katılan vatandaşlara, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şile\'de 100 Bin Fidan Dikildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şile'de 100 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika

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