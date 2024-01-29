Şırnak'ta enerji şirketi ekipleri karlı yolları aşıp elektrik arızalarını gideriyor

Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Şırnak'ta enerji şirketi personeli arızaları böyle çözüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, zorlu coğrafi ve iklim şartlarında çalışarak kar ve tipi nedeniyle oluşan arızaları giderip vatandaşa kesintisiz elektrik hizmeti vermeye devam ediyor.

Şırnak DEDAŞ ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde devrilen elektrik direklerinin yerine yenisini dikmek, kopan hatlar ile trafolardaki arızaları onarmak için çaba gösterip vatandaşa kesintisiz enerji verebilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

"186" numaralı çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak üzere kar ve tipiye aldırış etmeden yola koyulan personel, araçla gidilemeyen bölgelere de yürüyerek ulaşıp arızalara müdahale ediyor.

İhbarlara göre Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinin yüksek yerlerine kurulan yerleşim yerlerinde kopan hattı onarmak ve devrilen elektrik direklerinin yerine yenisini dikmek için ekipler, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu ve araçlar ile gidilmesinin mümkün olmadığı bölgelere yürüyerek harekete geçiyor.

Havanın eksi 27 dereceye kadar düştüğü bölgede giydikleri hediklerle (kar ayakkabısı) yola 2 kilometre uzaklıktaki direğe ulaşmaya çalışan görevliler, zor şartlarda elektrik hatlarını onararak bölgelere enerji veriyor.

Şırnak DEDAŞ İl Müdürü Rıdvan Çatır, Uludere ve Beytüşşebap ilçe merkezleri ile ilçelere bağlı köyleri besleyen enerji nakil hatlarında oluşan arızaları gidermek amacıyla mesai mefhumu gözetmeden vatandaşlara kesintisiz elektrik hizmeti verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 2-3 kilometre yürüyerek meydana gelen arızaları tespit ettiklerini belirten Çatır, "Bölgemizde kar kalınlığı yaklaşık 2-3 metreye ulaşmış durumda. Kar nedeniyle hediklerin yardımıyla arızaya ulaşabiliyoruz. İş güvenliği tedbirlerimizi alarak arızaları gidermek için çalışıyoruz. Zorlu şartlarda çalışıyor, yoruluyoruz ama vatandaşlarımıza enerji verdikten sonra bütün yorgunluğumuz geçiyor. Bu çalışmada emeğe geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.