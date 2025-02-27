Sırrı Süreyya Önder Taksim'de

DEM Partili İmralı heyeti içerisinde olan Sırrı Süreyya Önder, yapacakları basın açıklaması öncesi Taksim'deki otele geldi
İSTANBUL - Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştiren DEM Partili İmralı heyeti içerisinde olan Sırrı Süreyya Önder, yapacakları basın açıklaması öncesi Taksim'deki otele geldi.
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