Şişli Belediyesi İstihdam ve Kalkınma Merkezi'ni açtı

Genel

Şişli Belediyesi'nin düzenlediği törenle İstihdam ve Kalkınma Merkezi kapılarını açtı

İSTANBUL - Şişli Belediyesi ve Perpa Ticaret Merkezi arasında imzalanan protokolün ardından ekonomik potansiyelin ve istihdam kapasitesinin artırılması amacıyla 'İstihdam ve Kalkınma Merkezi' açıldı.

Ekonomik potansiyelin güçlendirilmesi ve yıllık en az 10 bin kişinin istihdamının sağlanması hedefiyle kurulan Perpa İstihdam ve Kalkınma Merkezi, kapılarını açtı. Şişli Belediyesi ile Perpa Ticaret Merkezi arasında hayata geçirilen projeye ilişkin protokol, Perpa Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Şişli Belediye Başkanı Şahan, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Başkanı Hasan Sezgin, B Blok Başkanı Atakan Yücel'in yanı sıra, Şişli Belediye Meclis Üyeleri ile Perpa yöneticileri ve esnafı katıldı. Açılış programında İBB ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Oğuz Demir sunum yaptı.

"Birlikte ayağa kaldıracağımız, birlikte bir dayanışmayla yürüteceğimiz bir süreçtir"

Programda konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Şişli'nin göbeğinde, böylesi yüksek bir potansiyele ilişkin kenti gerçek gündelik konularla, gündelik sorunlarla buluşturacak ve bunu bir katma değer ekonomisine sıçratacak projeler konusunda eksik kaldığımızı gördük. Aslında bu proje bunun bir nüvesi, başlangıcıdır. Birlikte ayağa kaldıracağımız, birlikte bir dayanışmayla yürüteceğimiz bir süreçtir. Çünkü uzun süredir Türkiye, bir beton ekonomisiyle yürütülüyor. Biz, İstanbul'daki inşaat ekonomisiyle Türkiye'ye ve İstanbul'a ihanet eden bir siyasi iktidarın sebep olduğu ekonomik krizden çıkmak zorundayız. Bu da katma değeri yüksek, kentin kendi potansiyellerinin, bu kentin gençlerinin, akademisinin, iş adamlarının, KOBİ'lerinin gerçek potansiyellerini buluşturarak ve gerçek bir siyasal söz söyleyerek mümkün olacaktır. Aslında yapmak istediğimiz bu pilot projenin, böyle önemli bir sorumluluğunu düşünüyoruz. Burada 5 bin işletme, 5 bin potansiyel KOBİ, 5 bin potansiyel ticaret birimiyle Şişli'deki genç işsiz arkadaşlarımızı, işsizlerimizi, buraya değer katabilecek potansiyeldeki insan kaynağını buluşturmak bizim temel sorumluluğumuzdur, temel hedefimizdir. Dolayısıyla ben bu projenin hem Şişli ölçeğinde hem de makroda Türkiye ölçeğinde doğru stratejiyle, doğru birlikteliklerle hedefine ulaşacağından yana hiç şüphem yok ve çok örnek bir pilot proje olacağından dolayı çok umutluyum, çok ümitliyim. Bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Hedefimiz, 1 yılda 10 bin gencin istihdam edilmesi"

1 yıl içerisinde 10 bin genci istihdam etmek istediklerini söyleyen Şahan, "Buradan kuracağımız cümlenin bu çoklu krizler ortamında istihdama, ekonomi politikalarına, kentin merkezindeki bir potansiyele ilişkin kurduğu cümlenin değeridir. Yani bu sadece Perpa ile Şişli Belediyesi arasında kurulu basit istihdam, iş birliği ortaklığı gibi algılanmasını istemem. Bunun değeri çok daha yüksektir. O anlamda ben bu projede bize yol gösteren, bu projede bize gerçek samimi özverisiyle, iş birliğinin önünü açan Perpa yönetimine, iki blok yönetim başkanına, Hasan başkanımıza da çok teşekkür ederim. Birlikte deneyimleyerek, birlikte öğrenerek ilerleyeceğimiz bir süreç. İnşallah 1 sene sonra burada bu İstihdam ve Kalkınma Merkezi'nin sonuçlarını sunduğumuz bir toplantıda buluşuruz ve burada sayıları veririz. Deriz ki; 10 bine yakın gencimize buradaki potansiyelle iş bulduk. Buradaki bazı işletmelerin, kendi potansiyellerini hem ulusal hem de uluslararası kent ölçeğindeki değerine kavuşturduk. Onlara anlatmakta aracı olduk. Bazı uluslararası projelerde Perpa'yı anlattık. İnşallah bunları anlatırız. Hedefimiz budur. Çok teşekkür ederim" dedi.