Şişli'de Okul Önlerinde Polis Denetimi

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Şişli'de okul önü ve çevresinde polis denetimi

İSTANBUL - İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte emniyet ekipleri okul önlerinde güvenlik önlemi alarak denetim yaptı. Denetimde, şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi.

İstanbul'da 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla polis ekipleri, okul önlerinde ve çevresinde denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube, Mobil Okul Timi, Asayiş, Trafik ve Yunus Şube, Narkotik ekipleri, Şişli Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimde polisler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli kişilerin üstleri ve araçları didik aranırken Genel Bilgi Taraması araması yapıldı. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.