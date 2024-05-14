Şişli'deki gökdelen inşaatına beton bariyer - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şişli'deki gökdelen inşaatına beton bariyer

Geniş Video İzle

Şişli Belediyesi'nin mühürlediği rezerv yapı alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü devreye girdi. İBB ekipleri, inşaat alanına araç giriş ve çıkışlarını engellemek için beton bariyer koydu. İl Müdürlüğü ise inşaat şirketine yapının ruhsata uygun hale getirilmesi işlemlerini talep etti.

14.05.2024 12:20  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'deki gökdelen inşaatına beton bariyer

İSTANBUL - Şişli Belediyesi'nin mühürlediği 24 bin metrekarelik rezerv yapı alanında bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü devreye girdi. Söz konusu alanda Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu'nun kararı olmadığı gerekçesiyle İBB ekipleri, inşaat alanına araç giriş ve çıkışlarını engellemek için beton bariyer koydu. Ayrıca İl Müdürlüğü de Şişli Belediyesi'nin başvurusu üzerine ilgili inşaat şirketine gönderdiği yazıda "inşai faaliyette bulunulmaması" ve "yapının ruhsata uygun hale getirilmesi" işlemlerinin yapılmasını talep etti.

Şişli'nin kalbindeki devasa inşaat alanında projeye ve mevzuata aykırı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Şişli Belediyesi ekiplerinin yaptığı denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 26 Nisan'da mühürlenen rezerv yapı alanında bu kez de İBB harekete geçti.

UTK kararı alınmadı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü, projede ulaşım açısından gerekli olan UTK kararının alınmadığını belirledi. Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararı gereği İBB ekipleri, dün Merkez Mahallesi 10619 ada 3 parselde bulunan inşaat alanına araç giriş ve çıkışlarını beton bariyer koyarak engelledi.

Şişli Belediyesi'nin mücadelesi karşılık buldu

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de konuya ilişkin Şişli Belediyesi'nin başvurusu üzerine ilgili inşaat şirketine bir yazı gönderdi. İl Müdür Yardımcısı Yalçın Türkoğlu imzalı 10 Mayıs 2025 tarihli yazıda "10619 ada 3 parsel sayılı taşınmazda herhangi bir inşai faaliyette bulunulmaması, ayrıca yapının ruhsata uygun hale getirilmesi veya proje tadiline ilişkin gerekli işlemlerin ivedilikle yapılarak tarafımıza sunulması hususunda gereğini rica ederim" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün söz konusu kararında aynı firmanın rezerv yapı alanının karşısında bulunan ve yapımı devam eden 10628 ada 1 parseldeki inşaat projesine ilişkin kararı da dikkat çekti. Buna göre "Şantiye Giriş-Çıkışı Geçici Sirkülasyon Projesi'nin İptali" kararı gereğince ilgili inşaat alanının giriş ve çıkışına da beton bariyerler konuldu.

Şişli\'deki gökdelen inşaatına beton bariyer
Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Şişli Belediyesi, İstanbul, Ulaşım, Çevre, Belediye, Emlak, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şişli'deki gökdelen inşaatına beton bariyer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:36:18. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'deki gökdelen inşaatına beton bariyer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement