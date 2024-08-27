Sivas'taki tek mezar sırrını koruyor - Son Dakika
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Genel

Sivas'taki tek mezar sırrını koruyor

Sivas'ın Çayyurt Mahallesi'nde bulunan ve Tekmezar Caddesi'ne adını veren 'Tekmezar', hem isminin belirsizliği hem de ilginç görüntüsü ile bölge halkının ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Rivayete göre geçmiş yıllarda mahallede bulunan Mevlana Mesnevi Dergahında hizmet eden, gelen gidenle ve dergahın temizliği ile ilgilenen kimsesiz bir kişi hayatını kaybetmiş. Dönemin şartları ve olumsuz hava şartları nedeniyle kişinin cenazesi Yukarı Tekke mezarlığına götürülemeyip bugünkü konumuna defnedilmiş. Yıllar geçse de bu mezar taşınmayarak cadde ortasındaki yerini almış. Vatandaşların mezara gelip dua ettiklerini belirten mahalle muhtarı Necip Köse, 'İlk kez görenler şaşırıyor. Sokağımızı adını da bu tek mezardan alıyor' dedi. Vatandaşlar gelip dua ediyor Buraya dua etmeye gelenler oldukça fazla diyen Köse, 'Mahallemizde 50-60'lı yıllar arasında yaşamış olan Mevlana Mesnevi Dergahında hizmet eden kimsesiz biri hayatını kaybetmiş. O günün şartlarıyla buraya defnedilmiş. Bu alanın temizliği ve düzenine çok dikkat ediyoruz' ifadelerini kullandı.

27.08.2024 20:31
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Sivas'taki tek mezar sırrını koruyor

SİVAS - Sivas kent merkezinde cadde ortasında bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen "Tekmezar", ilginç görüntüsü ile sırrını koruyor.

Sivas'ın Çayyurt Mahallesi'nde bulunan ve Tekmezar Caddesi'ne adını veren "Tekmezar", hem isminin belirsizliği hem de ilginç görüntüsü ile bölge halkının ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Rivayete göre geçmiş yıllarda mahallede bulunan Mevlana Mesnevi Dergahında hizmet eden, gelen gidenle ve dergahın temizliği ile ilgilenen kimsesiz bir kişi hayatını kaybetmiş. Dönemin şartları ve olumsuz hava şartları nedeniyle kişinin cenazesi Yukarı Tekke mezarlığına götürülemeyip bugünkü konumuna defnedilmiş. Yıllar geçse de bu mezar taşınmayarak cadde ortasındaki yerini almış.

Vatandaşların mezara gelip dua ettiklerini belirten mahalle muhtarı Necip Köse, "İlk kez görenler şaşırıyor. Sokağımızı adını da bu tek mezardan alıyor" dedi.

Vatandaşlar gelip dua ediyor

Buraya dua etmeye gelenler oldukça fazla diyen Köse, "Mahallemizde 50-60'lı yıllar arasında yaşamış olan Mevlana Mesnevi Dergahında hizmet eden kimsesiz biri hayatını kaybetmiş. O günün şartlarıyla buraya defnedilmiş. Bu alanın temizliği ve düzenine çok dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sivas'taki tek mezar sırrını koruyor - Son Dakika

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