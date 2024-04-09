Sivaslılar Bayram Tatilini Fırsat Bilerek Memleketlerine Akın Etti - Son Dakika
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Sivaslılar Bayram Tatilini Fırsat Bilerek Memleketlerine Akın Etti

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar, memleketlerine dönmek için harekete geçti. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Sivas, Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olması ve göç veren bir şehir olması sebebiyle gurbette yaşayan Sivaslılar tarafından tercih edildi. Binlerce Sivaslı, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için Sivas'a akın etti. Bu durum, kentin işlek caddelerinde hem yaya hem de araç trafiğinde artışa neden oldu. Sivaslılar, bayram alışverişi için kurulan tezgahlarda uygun fiyatlarla ürünler satın alıyor.

09.04.2024 23:37  Güncelleme: 23:46
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9 günlük bayram tatilini fırsat bilen Sivaslılar memleketlerine akın etti

SİVAS - Ramazan Bayramının gelmesiyle birlikte İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar memleketlerine döndüler. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdular.

Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olan Sivas, İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere göç veren kentlerdendi. Gurbette yaşayan Sivaslılar, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle memleketleri Sivas'a akın ettiler. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Sivaslı, cadde ve sokaklarda yoğunluğa sebep oldu. Kentin işlek caddelerinde yaya trafiğinin yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

"Gelenek haline geldi"

Bayram dolayısı ile yoğunluk olduğunu belirten Ekrem Kızkapan, "Bayram dolayısı ile yoğunluk var. Sabah saat 9 gibi tezgahımızı açıyoruz, gece saatlerine kadar burada bulunuyoruz. 4 gündür burada bulunuyoruz fakat fazla iş yok. Bu durum özellikle Sirer Caddesi'nde gelenek haline geldi. Her bayramda bu şekilde oluyor" dedi.

"Çok fazla derecede kalabalık"

Caddenin kalabalık olduğunu ifade eden Efe Öztürk, "Bayramdan dolayı burası fazla yoğun ama insanlar tezgahlara bakıp bakıp geçiyor. Burası çok fazla derecede kalabalık. Biz tişört, çorap gibi ürünler satıyoruz. Sabah saat 9 gibi başlayıp akşam saat 11'e kadar tezgahımız açık oluyor. Burada tezgahlar her bayram kuruluyor ve normal mağazalara ürünler ucuza satılıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sivaslılar Bayram Tatilini Fırsat Bilerek Memleketlerine Akın Etti - Son Dakika

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