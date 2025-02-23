Soğuk Havaya Rağmen Millet Bahçesi'nde Keyif

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Soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, soluğu Millet Bahçesi'nde aldı

ÇORUM - Çorum'da soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, hafta sonu tatilini Millet Bahçesi'nde ailesi ve arkadaşları ile geçirdi.

Yurt genelinde 1 haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava vatandaşların, hayatı olumsuz etkiledi. Çorum'da Pazar tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar ise soğuk hava ve kara aldırış etmeden soluğu Millet Bahçesi'nde aldı. Vatandaşlar, yürüyüş, bisiklet sürerek, futbol oynayarak ve yürüyüş yaparak eğlendi. Vatandaşlar havanın soğuk olduğunu, ancak hoşça vakit geçirmelerine engel olmadığını ifade etti.

"Hava da güzel dedik çıktık dışarı"

Afyon'dan gelen misafirlerini gezmek için parka geldiğini ifade eden Öznur Can, "Afyon'dan misafirlerimiz geldi. Dedim, gelen misafirlerimize şehrimizi tanıtalım, güzelliklerini gösterelim. Şehrimiz çok güzel, çok seviyoruz, herkese de tavsiye ediyoruz. Gelsinler, görsünler" dedi.

"Soğuğa rağmen günü değerlendirelim istedik"

Nisa Nur Ünal isimli vatandaş ise, "Bugün Çorum'da arkadaşımla beraber gezmeye çıktık. Arkadaşım ortaokuldan arkadaşım, uzun süredir görüşmüyorduk. O yüzden bugün de dışarı çıkalım dedik. Hava iyi gibi duruyordu ama öyle göründüğü gibi değil, hala soğuk" diye konuştu.